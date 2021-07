Amazon will Fire TV ins Auto bringen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon betrachtet In-Car-Infotainment-Systeme als integralen Bestandteil seiner Fire-TV- Erweiterungspläne.

Nachdem die Anzahl derFire TV Edition-Fernseher im letzten Jahr stark gestiegen ist, will das Unternehmen weiter auf dem Automarkt vordringen.

"Wir sehen Interesse am Autosegment ", sagte Amazon- Vizepräsident Daniel Rausch in einem Interview mit Protoco l. "Bildschirme kommen in immer größerer Zahl zu Autos, und ich bin sehr daran interessiert, dort zu sein, wo Kunden unterhalten werden wollen, was ehrlich gesagt fast überall ist, auch unterwegs.

„Es geht nicht nur darum, im Wohnzimmer zu streamen. Die 5G-Konnektivität wird auch das verändern, denn Sie erhalten einfach überall eine qualitativ hochwertige Verbindung in Ihrem Auto.“

Amazon kündigte im März seine erste Fire TV-Autopartnerschaft mit Stellantis an, die dazu führte, dass die neuesten Jeep Wagoneer- und Grand Wagoneer-Modelle mit Fire TV for Auto-Entertainment-Systemen ausgestattet wurden.

Dank Fire TV können Passagiere auf den hinteren Bildschirmen auf Apps und Streaming-Dienste zugreifen. Dazu gehören Touch-Bedienelemente und ein dediziertes Fire TV für die automatische Fernbedienung – das auch die Alexa-Sprachsteuerung hinzufügt.

Der Front-Infotainment-Bildschirm kann auch bei geparktem Auto auf Fire-TV-Dienste zugreifen.

"Ich würde viel dafür geben, zurückzugehen und diese Option für das Fond-Entertainment-System in unserem Auto zu haben, als ich in ungefähr 20 Monaten drei Kinder hatte", fügte Rausch hinzu.

Schreiben von Rik Henderson.