Ring bewegt sich mit einem Ring Car Alarm und einer Ring Car Cam in die Autosicherheit

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ring hat eine Auswahl von Produkten auf den Markt gebracht, die Ihr Auto schützen sollen, nicht nur Ihr Haus. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass die Ring-Kamera Ihre Fahrt überwacht, können Sie jetzt die Ring-Sicherheit in das Auto selbst integrieren.

Es sind einige Geräte verfügbar. Der Ring Car Alarm wird an den ODB-Anschluss Ihres Autos angeschlossen, wo er Stöße, Einbrüche, Abschlepparbeiten und andere Vorfälle überwachen und Sie benachrichtigen kann, wenn etwas passiert.

Da der ODB-Port universell ist, wird er laut Amazon mit 99 Prozent der Autos funktionieren. Als Teil der Ring-Familie können Sie es an andere Ring-Geräte anschließen. Wenn also etwas mit Ihrem Auto passiert, kann es beispielsweise Ihr Licht und Ihre Kameras an der Vorderseite Ihres Hauses auslösen.

Sie müssen sich jedoch nicht auf Kameras an der Außenseite des Autos verlassen, da Ring auch eine Kamera im Auto auf den Markt bringt. Die so genannte Ring Car Cam überwacht Ihr Auto erneut auf Unebenheiten oder Einbrüche und sendet Ihnen über die Ring App eine Benachrichtigung.

Es verfügt jedoch auch über zwei HD-Kameras, sodass Sie über WLAN oder LTE sehen können, was in Ihrem Auto und in der Umgebung Ihres Autos passiert. Sie müssen sich jedoch für letzteres anmelden.

Die Ring Car Cam kann auch auf Sie aufpassen, wenn Sie auf der Straße angehalten werden. Sie können "Alexa, ich werde überfahren" sagen und die Aufnahme wird gestartet, sodass Sie eine vollständige Aufzeichnung dessen haben, was auf der Haltestelle passiert ist. Außerdem können Sie einen Kontakt darüber informieren, dass Sie gewesen sind gestoppt.

Die Ring Car Cam kostet 199,99 USD, der Ring Car Alarm 59,99 USD.

Schreiben von Chris Hall.