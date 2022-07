MG4 mit elektrischer Heckklappe enthüllt, Markteinführung im September geplant

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - MG hat den MG4 EV vorgestellt, eine elektrische Schräghecklimousine, die im Jahr 2022 auf den Markt kommen soll.

Angesichts des Mangels an erschwinglichen Elektroautos wird das kompakte Modell wahrscheinlich gut angenommen werden, da MG sich auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis konzentriert.

Neben dem MG ZS und dem MG5 EV hat das Unternehmen nicht viele Details über das neue Modell verraten, außer der Tatsache, dass es auf einer neuen Plattform basiert.

Es wurde bestätigt, dass die Batteriehöhe reduziert wurde und dass diese skalierbare Plattform in Zukunft für eine breite Palette von Fahrzeugtypen verwendet werden soll.

Zu den Einzelheiten, die wir kennen, gehören die Batterieoptionen mit 51 oder 64 kWh und die angegebenen Reichweiten von 218 bis 281 Meilen. Das ist wettbewerbsfähig, und es wird interessant sein zu sehen, wie sich dieses Modell im Vergleich zu Modellen wie dem Opel Corsa e oder dem Peugeot e-208 schlägt.

Die Bilder zeigen ein interessantes Design mit einem Panoramadach und einem geteilten Heckspoiler sowie raffinierten Lichtdetails am Heck des Wagens. An der Front gibt es eine aggressive Nase, die an den Cupra Born erinnert.

Der Innenraum ist modern gestaltet, mit digitalen Anzeigen und einem einfachen Drehknopf am Armaturenbrett zur Auswahl des Fahrmodus. Es sieht sauber und minimalistisch aus und könnte bei den Käufern gut ankommen.

Er scheint sogar eine kabellose Ladestation für Ihr Handy zu bieten.

Weitere Details bleiben abzuwarten, wie z. B. die Ladefunktion und die Leistung der Motoren, obwohl bereits bestätigt wurde, dass es sich um ein Modell mit Hinterradantrieb handelt.

Das ist bei Elektroautos nicht unüblich, und MG sagt, dass damit eine Gewichtsverteilung von 50:50 erreicht werden kann.

Die TomTom Go Navigations-App ist eine mobile Premium-Navigations-App für alle Fahrer von Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Diese brillante App ist der perfekte Weg, um während der Fahrt zu navigieren.

Wir werden dieses Modell mit Spannung erwarten. Im Jahr 2022 wurden einige großartige Elektromodelle auf den Markt gebracht, aber wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass ein Großteil der Aufregung in naher Zukunft aus dem Kleinwagensegment kommen wird.

Schreiben von Chris Hall.