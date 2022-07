Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Formel 1 unternimmt Schritte, um ihren CO2-Fußabdruck bis 2030 durch zahlreiche Initiativen auf und abseits der Rennstrecke auf null zu reduzieren, aber das könnte erst der Anfang ihrer Nachhaltigkeitsreise sein. Eines Tages könnte sie komplett elektrisch fahren.

Das ist die Meinung des Formel-1-Piloten Alex Albon, der glaubt, dass es kein Wenn, sondern ein Wann ist.

Pocket-lint hat den Williams-Piloten am Vorabend des britischen Grand Prix in Silverstone zu einem Gespräch getroffen, das in einer der nächsten Folgen des Pocket-lint Podcasts in voller Länge zu hören sein wird. Er sagte uns, dass die Umstellung auf vollelektrische Autos für den Sport unausweichlich ist: "Das muss so sein", sagte er.

"Ich denke, das Verhältnis zwischen der Formel 1 früher - wir fuhren mit V8- und V10-Autos, die jedes Wochenende Benzin verbrannten - und heute, mit den Hybridautos, die wir haben, haben wir die Brücke [ein wenig] überquert. Genau wie bei den Straßenautos, die man heute sieht, wird die Entwicklung in Richtung vollelektrische Fahrzeuge gehen. Das wird passieren.

"Ich denke, die Herausforderung besteht darin, die Atmosphäre und die Dramatik eines Formel-1-Autos zu erhalten."

Albon erklärte uns auch, dass er eher ein traditioneller Fahrer ist, wenn es um die Technologie in seinem aktuellen F1-Auto geht - "Ich möchte nicht technikfeindlich klingen, aber es gibt ein Element, auf das wir angewiesen sind, und einige Teile, gegen die ich nichts einzuwenden hätte", scherzte er - allerdings ist er froh, wenn er Geräte und Spiele außerhalb des Sports nutzen kann.

Wie sein Williams-Kollege Nicholas Latifi nutzt er beispielsweise die Audio-Ausrüstung des Teamsponsors Bang & Olufsen, um sich auf die Rennen vorzubereiten und den Trubel an den Renntagen auszublenden, vor allem auf außereuropäischen Strecken, wo er keinen Raum in seinem Wohnmobil hat, um sich abzuschotten.

Dafür sind geräuschunterdrückende Kopfhörer für ihn ein Geschenk des Himmels: "Geräuschunterdrückende Kopfhörer sind für mich unentbehrlich, wenn viel los ist. Wir haben eine Menge Leute um uns herum", verrät er.

"Mit der europäischen Hospitality-Einheit habe ich mein eigenes Fahrerzimmer. Das ist in Ordnung. Er ist abgeschottet. Ich mache die Lautsprecher an und das war's dann auch schon. Wenn wir hingegen zu Auswärtsrennen außerhalb Europas fahren, stellen uns die Rennstrecken diese Containerboxen zur Verfügung. Da wird es chaotisch und man braucht wirklich Zeit für sich. Zumindest mit den Kopfhörern, die Geräusche unterdrücken, kann man sich davon abgrenzen und sich auf das konzentrieren, was auch immer es sein mag."

Es ist vielleicht nicht überraschend, dass Albon, obwohl er ein Gamer ist, in seiner Freizeit nicht so gerne F1-Spiele spielt: "Die meisten Spiele, die ich spiele, sind keine Rennspiele", sagte er.

"Ich spiele gerne alle möglichen Sachen. Im Moment mag ich Valorant."

Unser komplettes Interview mit Alex Albon werden Sie in einer zukünftigen Folge des Pocket-lint Podcasts hören können.

Er wird an diesem Wochenende für Williams beim britischen Grand Prix in Silverstone mit einem verbesserten Auto antreten. Bang & Olufsen hat seine Partnerschaft mit dem Rennteam Anfang des Jahres begonnen.

Schreiben von Rik Henderson.