Stellantis: Die Cloud ist der Schlüssel für zukünftige Erfahrungen im Auto

(Pocket-lint) - Das Smartphone hat sich zu dem persönlichsten Stück Technologie entwickelt, das wir heute alle bei uns tragen: Es ist nicht mehr nur ein Telefon, sondern ein hochgradig vernetzter Computer, der unser Leben steuert. Mit dem Aufstieg des Smartphones sind wir alle technikaffiner, technikabhängiger und technikorientierter geworden.

Für einen Autohersteller stellt dies eine Herausforderung dar, so Ned Curic, Chief Technology Officer von Stellantic. Und Curic kennt sich mit schnelllebiger Technologie bestens aus, war er doch zuletzt VP of Alexa Automotive bei Amazon, hat aber auch Stationen bei Toyota und Microsoft in seinem Lebenslauf.

Wir haben Curic im Pocket-lint Podcast gefragt, wie ein Autohersteller mithalten kann, wenn sich die Technologie außerhalb des Autos so schnell entwickelt.

"Es war nicht einfach für Autohersteller", sagte Curic, "Tatsächlich war es super, super schwer, das zu tun, und kein Autohersteller hat in den letzten zehn Jahren gute Arbeit geleistet, um ... mit all diesen schnellen Veränderungen Schritt zu halten."

"Aber wir haben Pläne für unsere digitale Kabine der nächsten Generation, um das Spiel zu verändern und einen Plan umzusetzen, um das digitale Erlebnis in die Cloud zu verlagern."

Genauso wie wir in den letzten zehn Jahren einen Anstieg der Fähigkeiten unserer Technologie erlebt haben, haben wir auch die enormen Möglichkeiten der Cloud erkannt.

Sie hat Erlebnisse ermöglicht, die vor 20 Jahren ohne einen riesigen lokalen Speicher für all die Informationen und eine enorme Leistung für die Verarbeitung noch undenkbar gewesen wären, aber sie hat virtualisierte Erlebnisse ermöglicht, bei denen der Cloud-Computer die ganze Arbeit macht und das angeschlossene Gerät den Nutzen sieht.

"Wir können die Erfahrungen, die die Menschen in der Kabine machen, schneller ändern, sie in der Cloud machen und sie dann in das Fahrzeug spiegeln", sagt Curic und sagt, dass es vierteljährliche und in einigen Fällen wöchentliche Updates geben wird, um die Erfahrungen im Fahrzeug frisch zu halten.

Da Stellantis eine riesige Gruppe ist - Jeep, Fiat, Citroen, Alfa Romeo, Maserati, Vauxhall, Dodge und andere - werden nicht alle Erlebnisse, die diese Marken anbieten, gleich sein, aber sie werden alle auf derselben digitalen Plattform laufen.

"Eine Sache, an der wir gerade arbeiten, ist die radikale Vereinfachung der Elektronik- und Hardware-Plattform und dann auch der Software", sagt Curic, "und was wir in Bezug auf die digitale Kabinensoftware bauen, wird für alle unsere Marken identisch sein - was sich unterscheiden wird, sind die Inhalte und Anwendungsdienste für die verschiedenen Marken."

Die Grundlage für dieses Erlebnis ist die Konnektivität - sowohl für die Fahrzeugsysteme als auch für die Erfahrungen der Kunden im Fahrzeug.

Das ist etwas, womit sich Qualcomm bestens auskennt, denn Stellantis arbeitet mit Qualcomm zusammen, um einen Großteil der Veränderungen voranzutreiben. Dies ermöglicht Automobilherstellern einen einfacheren Ansatz für das, was Qualcomm als"digitales Fahrgestell" bezeichnet.

"Wenn man sich für mehrere Hardware-Anbieter oder Partner entscheiden würde, müsste man eine Menge Teile zusammenfügen. Mit Qualcomm haben wir das Gefühl, dass wir mit einem einzigen soliden Partner viel mehr erreichen können", sagt Curic.

Auch wenn Sie vielleicht denken, dass Ihr Auto jetzt schon ziemlich gut vernetzt ist, wird sich in den nächsten Jahren noch viel tun, und nach dem, was Stellantis sagt, sollten die Autos der Zukunft besser in der Lage sein, mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten.

Den Rest des Interviews, in dem es um autonome Fahrzeuge, maschinelles Lernen und andere Technologien geht, können Sie sich im Pocket-lint Podcastanhören .

