In Großbritannien werden Sie in selbstfahrenden Autos fernsehen können - aber Ihr Telefon nicht mehr anfassen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Verkehrsministerium hat Änderungen an der Straßenverkehrsordnung angekündigt, die es Fahrern erlauben, Inhalte auf Bildschirmen im Auto anzusehen, wenn ein selbstfahrendes Auto die Kontrolle hat.

Die gleichen Änderungen werden die Benutzung von Mobiltelefonen verbieten, da "Untersuchungen gezeigt haben, dass diese ein größeres Risiko für die Ablenkung der Fahrer darstellen."

Die Ankündigung ist ein Hinweis auf die Änderungen der Vorschriften, die erforderlich sind, damit die Verkehrsteilnehmer in Großbritannien die Vorteile der Technologien nutzen können, die künftige Autos bieten werden.

Allerdings gibt es hier noch viel zu klären. Das ist kein grünes Licht dafür, dass Sie in Ihrem Tesla Netflix schauen können, während Sie auf der Autobahn den Autopiloten benutzen - denn die Definition dessen, was ein akzeptabler "Selbstfahrmodus" sein wird, ist hier von entscheidender Bedeutung.

Derzeit sind keine Fahrzeuge für das selbstfahrende Fahren zugelassen, und die derzeitigen Systeme werden als Fahrerassistenzsysteme betrachtet, was bedeutet, dass Sie das Fahrzeug immer noch selbst steuern müssen. Viele Systeme - von Teslas Autopilot bis zu Nissans ProPilot - bieten zwar an, das Fahren für Sie zu übernehmen, aber Sie müssen Ihre Aufmerksamkeit immer noch auf die Straße richten und Ihre Hände am Lenkrad lassen.

Es gibt jedoch einen Hinweis darauf, was akzeptabel sein wird: "Die Einführung der Technologie wird wahrscheinlich mit Fahrzeugen beginnen, die mit langsamen Geschwindigkeiten auf Autobahnen unterwegs sind, zum Beispiel im Stau."

Viele werden bereits mit dem adaptiven Tempomat vertraut sein, der die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und den Abstand zum vorausfahrenden Auto regelt - wobei einige Systeme das vollständige Anhalten und Wiederanfahren unterstützen.

In solchen Situationen könnten Sie sich nach den vorgeschlagenen Änderungen etwas zur Unterhaltung auf einem Bildschirm im Auto ansehen. Das wird die langen Urlaubsstaus zumindest erträglicher machen.

Interessant ist hier die Unterscheidung zwischen der Möglichkeit, "fahrfremde Inhalte auf eingebauten Bildschirmen anzusehen" und der Nutzung eines Smartphones. Wir alle wissen, dass die Benutzung eines Smartphones ablenkend ist - und selbst die Berührung eines Smartphones könnte einen Verstoß gegen die geltenden Vorschriften darstellen.

Es sieht also so aus, als ginge es hier darum, dass Sie mit dem Auto interagieren können, anstatt ein Gerät in der Hand zu halten und Nachrichten an Ihre Freunde zu schicken. Sie könnten mit den Händen leicht auf dem Lenkrad sitzen und Bridgerton auf dem Display in der Mitte beobachten, während das Auto von selbst fährt.

Das Wichtigste dabei ist, dass sich eigentlich noch nichts ändert. Aber das Verkehrsministerium bereitet den nächsten Schritt vor, der es Ihnen irgendwann ermöglichen könnte, den Blick von der Straße zu nehmen.

Schreiben von Chris Hall.