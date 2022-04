Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die DeLorean Motor Company hat angekündigt, wann sie ihr vollelektrisches Fahrzeugvorstellen wird .

Das in Texas ansässige Unternehmen ist nicht derselbe Autohersteller, der den kultigen DMC-12 hergestellt hat, aber es besitzt die Markenrechte und liefert Teile für alte DeLorean-Autos. Seit mehr als einem Jahrzehnt behauptet das Unternehmen, dass es an einem vollelektrischen DeLorean mit einer Reichweite von 100 Meilen interessiert ist. Aber jetzt scheint das Unternehmen ernst zu machen. Anfang des Jahres wurde ein vollelektrisches Fahrzeug in den sozialen Medien mit dem Slogan"Die Zukunft wurde nie versprochen" angepriesen.

Jetzt nennt das Unternehmen ein konkretes Datum für die Vorstellung dieses Fahrzeugs: den 18. August 2022.

Lassen Sie uns die Dinge ein wenig klarstellen. Die nächste Generation des DeLorean kommt am 18. August 2022 ins Blickfeld. Für weitere Informationen lesen Sie die Pressemitteilung hier: https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/H0t0i4ODqv- DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) April 4, 2022

Die DeLorean Motor Company hat versprochen, während der Veranstaltung den offiziellen Namen des EV bekannt zu geben und weitere Details über das Fahrzeug zu veröffentlichen. Drei Tage später kündigte das Unternehmen an, dass es den EV auf dem Concept Lawn in Pebble Beach ausstellen wird. Der Autohersteller beschreibt es als ein "lang erwartetes Konzeptfahrzeug", das den Höhepunkt einer "mehr als 40-jährigen Geschichte mit der renommierten Designfirma Italdesign" darstellt.

Bislang ist wenig über das EV bekannt, aber auf der DeLorean-Website sind Silhouetten zu sehen, die darauf hindeuten, dass es die Flügeltüren des DMC-12 haben wird.

Schreiben von Maggie Tillman.