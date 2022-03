So können Sie die Weltpremiere des Lotus Eletre live online verfolgen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lotus ist vor allem für seine zweisitzigen Sportwagen bekannt. Von James Bonds Lotus Esprit bis hin zur Elise, Exige und Evora ist es eine ikonische Marke mit einem langen Leistungsstammbaum, die jedoch einen großen Wandel durchmacht.

Das Unternehmen, das jetzt zum chinesischen Autokonzern Geely gehört (neben Unternehmen wie Polestar), plant die Einführung von vier Elektroautos in verschiedenen Segmenten. Den Anfang macht der Lotus Eletre, der früher unter dem Codenamen Lotus Type 132 bekannt war. Wir wissen bereits, dass es sich dabei um einen Elektro-SUV handelt, also eine ziemliche Veränderung für Lotus.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Enthüllung des neuen Modells verfolgen können.

Die Markteinführung des Lotus Eletre findet am Dienstag, den 29. März 2022, um 19:30 Uhr in London statt. Hier sind die weltweiten Uhrzeiten zu Ihrer Information:

San Francisco - 11:30 PDT

New York - 14:30 EDT

London - 19:30 BST

Berlin - 20:30 MESZ

Neu Delhi - 00:00 IST, 30 Mar

Tokio - 03:30 JST, 30 Mar

Sydney - 05:30 AEDT, 30 Mar

Ja, Lotus hat bestätigt, dass Sie die Markteinführung auf YouTube, Facebook oder auf Lotuscars.com verfolgen können. Wir werden versuchen, das Video hier einzubetten, sobald es verfügbar ist.

Lotus hat den Lotus Type 132 schon seit einiger Zeit angekündigt. Ursprünglich hieß es, dass es sich um einen SUV im E-Segment handeln würde. Das deutet darauf hin, dass dieser Wagen nicht für den Massenmarkt bestimmt ist, sondern exklusiv sein wird - und das ist es, was wir von dieser neuen Art von Lotus-Auto erwarten.

Teaser-Videos haben sich auf Dinge wie Karbonfasermaterialien, moderne, aggressive Linien und die Betonung von Geschwindigkeit und Leichtigkeit konzentriert. Das ist es, wofür Lotus bekannt ist, und wir erwarten, dass der Lotus Type 132 - jetzt bekannt als Lotus Eletre - ein Schaufenster all dessen sein wird, was Lotus in der Vergangenheit gemacht hat.

Dies ist eine große Veränderung für Lotus, daher erwarten wir Leistungsdaten, die beeindrucken sollen, wir erwarten, dass wir viel über Fahrverhalten und Handling hören werden, über den Stammbaum eines Sportwagens und das Erbe, das von der Rennstrecke kommt. Aber hinter all dem erwarten wir etwas, das technologisch fortschrittlich ist und den Weg für die elektrischen Lotus-Fahrzeuge ebnet , die ihm folgen werden.

Schreiben von Chris Hall.