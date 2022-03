Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist seit langem so, dass man im Vereinigten Königreich während des Fahrens kein Mobiltelefon in der Hand halten und benutzen darf, um sich selbst, andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger zu schützen.

Da das Gesetz jedoch ein komplexes Gebilde ist, gab es eine Lücke, durch die einige Fälle aufgehoben wurden. 2019 legte ein Fahrer Berufung ein, nachdem er mit seinem Mobilgerät einen Unfall aufgezeichnet hatte, und gewann mit der Begründung, dass er es nicht ausdrücklich zur Kommunikation verwendet hatte.

Dieses Schlupfloch wurde nun geschlossen, und am 25. März 2022 wird das Gesetz endlich geändert und klarer formuliert.

Auf der aktualisierten Website der britischen Regierung heißt es zur Klarstellung: "Es ist illegal, während des Fahrens oder Motorradfahrens ein Telefon, ein Navigationsgerät, ein Tablet oder ein anderes Gerät, das Daten senden oder empfangen kann, in der Hand zu halten und zu benutzen. Das bedeutet, dass Sie ein Gerät nicht in der Hand halten dürfen, egal ob online oder offline.

"Das Gesetz gilt auch dann, wenn Sie an einer Ampel stehen, in einer Warteschlange stehen, einen Fahrschüler beaufsichtigen, ein Auto fahren, das den Motor ausschaltet, wenn Sie aufhören zu fahren, ein Gerät in der Hand halten und benutzen, das offline oder im Flugmodus ist.

Die Botschaft ist klar: Sie dürfen Ihr Mobiltelefon oder Gerät nicht während der Fahrt benutzen. Bei Zuwiderhandlung drohen bis zu 6 Punkte und ein Bußgeld von 200 £. Wenn Sie ein Fahranfänger sind (d. h. innerhalb von zwei Jahren den Führerschein gemacht haben), können Sie Ihren Führerschein verlieren.

Sie können ein Gerät zwar freihändig benutzen, um beispielsweise einen Anruf anzunehmen, aber Sie dürfen das Gerät zu keiner Zeit in der Hand halten - auch nicht, um einen Anruf anzunehmen.

Wenn Ihr Gerät jedoch befestigt ist - beispielsweise an einer Halterung an der Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett -, können Sie mit der Schnittstelle sinnvoll verhandeln, ähnlich wie bei einem integrierten System im Fahrzeug (z. B. bei der Verwendung von Android Auto oder Apple CarPlay).

Beachten Sie jedoch, dass ein eingebautes Gerät "nicht die Sicht auf die Straße und den Verkehr vor Ihnen versperren darf", andernfalls handelt es sich um einen separaten Verstoß - auch wenn Sie das Gerät nicht benutzen, was zu 3 Strafpunkten führen kann.

Das Gesetz gilt, wenn Sie die Kontrolle über ein Fahrzeug haben. Wenn Sie also sicher geparkt sind, dürfen Sie Ihr Mobilgerät bedienen. Die Verwendung einer App zum Fernparken eines Fahrzeugs ist ebenfalls zulässig.

Eine besondere Ausnahme gilt für die Verwendung von Mobiltelefonen beim Bezahlen, z. B. an einem Drive-In: Das Gesetz schreibt jedoch vor, dass sich das Fahrzeug "nicht bewegt".

Sollten Sie "in einem Notfall 999 oder 112 anrufen müssen und es ist unsicher oder unpraktisch, anzuhalten", ist dies ebenfalls erlaubt.

Es versteht sich eigentlich von selbst: Benutzen Sie Ihr mobiles Gerät nicht während der Fahrt, denn das ist im Vereinigten Königreich gesetzlich verboten, um die Sicherheit für alle zu erhöhen.

