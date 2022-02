Die RingGo-Parkplatz-App funktioniert jetzt über Android Auto

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die britische Park-App RingGo funktioniert jetzt direkt über Android Auto und hilft Ihnen, leichter einzuschätzen, wie beschäftigt verschiedene Parkplätze sind und wo Sie parken können, wenn Sie in Not sind.

Dies folgt aus der Nachricht , dass RingGo bereits Ende 2021 die Apple CarPlay-Funktionalität für Apple-Benutzer hinzugefügt hat, sodass die App jetzt mit beiden großen Drittanbietersystemen verbunden ist.

Die Zusammenarbeit mit Android Auto ermöglicht es Fahrern, „die mobile RingGo-App auf dem Armaturenbrett ihres Autos anzuzeigen, wodurch das Parken für Fahrer bequemer wird“, heißt es in der offiziellen Veröffentlichung von RingGo.

Es gibt einige technische Bedingungen, da auf Ihrem Android-Gerät Marshmallow oder höher in einem kompatiblen Android Auto-Fahrzeug ausgeführt werden muss. Da das Android-Betriebssystem von Google jetzt auf Version 12 ist, werden alle neuen Geräte, die in den letzten sechs Jahren gekauft wurden, keine Probleme haben, diese Anforderung zu erfüllen.

Das Hinzufügen der App zu den digitalen Dashboards kompatibler Autos ist sehr sinnvoll: "Fahrer können jetzt nahtloser als je zuvor zwischen ihrer RingGo-Park-App, Navigationsdiensten, Musik und Nachrichten wechseln", sagt Peter O'Driscoll, Geschäftsführer bei RingGo.

Da sich die Straßenverkehrsordnung weiterentwickelt hat, ist es jetzt illegal, während der Fahrt im Vereinigten Königreich aus irgendeinem Grund ein Mobiltelefon in der Hand zu halten (es ist nur zulässig, wenn es angebracht ist), sodass ein ordnungsgemäßes verbundenes System vorhanden ist, in dem Apps auf Systemen im Auto angezeigt werden , auch über Apple CarPlay oder Android Auto, ist sicherlich der Weg, den App-Hersteller und Fahrer gleichermaßen suchen sollten. Sicherheit und Komfort in einem.

Schreiben von Mike Lowe.