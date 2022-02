Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Großartiger Scott! Ein vollelektrischer DeLorean ist in Arbeit?

Das scheint der Fall zu sein, basierend auf einem Tweet des Unternehmens, komplett mit einem Silhouetten-Teaser des Autos (wie abgebildet) zusammen mit dem Hashtag „#DeloreanEVolved“ – das großgeschriebene „EV“ ist das Schlüsselgeschenk.

Wenn es um klassische Autos geht, hat der DeLorean eine fast kultige Anhängerschaft, die größtenteils dem DMC-12 in der Filmreihe „ Zurück in die Zukunft “ zu verdanken ist.

Aber DMC – das ist DeLorean Motor Company (nicht Disco Mix Club, Devastating Mic Controller, noch Deep and Meaningful Conversation) – war ursprünglich kein erfolgreiches Autounternehmen, das nur ein paar Jahre nach Beginn seines Produktionszyklus in den frühen 1980er Jahren zusammenbrach.

1995 wurde das Unternehmen jedoch übernommen, wobei das geistige Eigentum rund um den Namen DeLorean Motor Company gesichert wurde. Seitdem hat es Teile für die kleine Anzahl von DeLorean-Fahrzeugen ersetzt, die noch da draußen sind (es wird angenommen, dass nur 9000 jemals gebaut wurden; verbleibende Modelle können heute je nach Zustand 20.000 bis 60.000 US-Dollar einbringen).

Hier nimmt die Geschichte jedoch eine Wendung. In den Vereinigten Staaten wurde bereits im Januar 2021 ein Gesetz genehmigt, das es ermöglicht, Fahrzeuge in geringer Stückzahl nachzubauen. Darauf hat DMC – mit Sitz in Humble, Texas – seit Jahren gewartet und könnte möglicherweise der Grund für diesen elektrischen DeLorean sein.

Unser anfänglicher Gedanke ist jedoch, dass DeLorean nicht als völlig neues Fahrzeug wieder auftauchen wird. Es sei denn, es wird von einem namhaften und etablierten Automobilunternehmen unterstützt, weil es angesichts der heutigen Vorschriften einfach ein so teurer und komplexer Vorgang ist. Wir spekulieren hier voll und ganz, aber Teslas Gigafactory befindet sich zufällig auch in Texas – wäre das jetzt nicht eine Verbindung, um die Zungen zu heben und die Art von verrückter Zusammenarbeit, für die Elon Musk bereit wäre?

Im Moment gibt DMC nicht viel preis, abgesehen von einem silhouettierten Blick auf klassisch aussehende Flügeltüren, die eine V-Form von vorne erzeugen, wie in diesem überaus wichtigen Tweet enthüllt. Wir müssen jedoch sagen, dass diese Türen nicht genau der Form des Originalautos folgen, während die V-Silhouette an der Vorderseite auch ein neuer Unterschied ist.

Wann bekommen wir mehr zu sehen? Nun, das Gerücht ist für dieses Jahr – und Sie können sich auf der offiziellen DeLorean.com-Website für weitere Informationen anmelden . Wir hoffen, dass es ein Veröffentlichungsdatum am 15. Oktober gibt, nur um uns alle Zurück-in-die-Zukunft -Fans besonders glücklich zu machen.

Ob wir alle einen Blick auf die Vergangenheit erhalten werden, der auf den neuesten Stand gebracht wird, oder etwas radikaleres, müssen wir nur abwarten und sehen. Wir sind sicher, dass es viel schneller als 88mph gehen wird ...

Schreiben von Mike Lowe.