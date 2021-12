Elektroautos sind gerade teurer geworden: Britischer Zuschuss für Plug-in-Autos wird erneut gekürzt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das britische Verkehrsministerium hat angekündigt, die Struktur des Plug-in-Autozuschusses (oder des Plug-in-Zuschussprogramms) zu ändern und die Qualifikationsgrenze auf nur 32.000 £ zu reduzieren.

Das DfT sagt, dass die Änderung so vorgenommen wurde, dass die Unterstützung für diejenigen da ist, die sie am meisten brauchen, die Elektroautos in der niedrigsten Preisklasse kaufen.

Der Anstoß zur Veränderung scheint das im letzten Jahr steigende Verkaufsvolumen von Elektroautos zu sein; Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, sieht das Verkehrsministerium die Zuschussregelung als Hilfe für diejenigen, die sich ein Elektroauto nicht leisten können, und nicht als Anreiz zum Kauf von Elektroautos.

Die neue Obergrenze bedeutet, dass Sie jetzt weniger Auswahlmöglichkeiten haben, wenn Sie vom Plug-in-Zuschuss profitieren möchten, und gilt jetzt nur für Autos wie Mini Electric , Fiat 500e , Vauxhall Corsa e , die sich für 1.500 £ Rabatt auf den Preis qualifizieren.

Der höhere Zuschusssatz wird für rollstuhlgerechte Fahrzeuge beibehalten, wobei die Preisobergrenze von 35.000 GBP und der Zuschusswert von 2.500 GBP beibehalten werden.

In Großbritannien wird der Verkauf neuer Verbrennungsmotoren im Jahr 2030 und Hybridmodelle bis 2035 verboten. Die Kürzung des Zuschusses für Plug-in-Autos kommt überraschend, da viele erwarten, dass die britische Regierung dies tut die gestiegenen Kosten beim Kauf von Elektroautos subventionieren, um die Emissionsziele zu erreichen.

Doch das war nicht der Fall: Mit zunehmender Etablierung von Elektroautos wurde der Zuschuss sukzessive gekürzt.

Die besten Black Friday & Cyber Monday US-Deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-Uhren und mehr rabattiert von Maggie Tillman · 15 December 2021

Elektroautos sind im Vergleich zu Verbrenner-Rivalen immer noch hochpreisig: Der Mini Electric zum Beispiel kann ab 27.000 £ (mit dem Zuschuss von 1.500 £) kosten, während ein Benzinäquivalent bei etwa 23.000 £ (Cooper S) liegt. Diese Lücke wächst, wenn Autos teurer werden.

Die Nachricht wurde am 15. Dezember 2021 bekannt gegeben und zum Zeitpunkt des Schreibens haben nicht alle Autohersteller ihre Preise aktualisiert, um die neuen Werte widerzuspiegeln. Es würde uns nicht wundern, wenn das System 2022 aufgelöst und der Geschichte zugeordnet würde.