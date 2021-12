Hennessey Project Deep Space ist ein verrücktes 6-Rad-Elektro-Hypercar

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hennessey hat buchstäblich mit einem leeren Blatt Papier angefangen, das Konzept für Project Deep Space zu entwickeln.

Aus Bedenken hinsichtlich der Leistung von Elektroautos aufgrund des Gewichts schlug Hennessey eine andere Richtung ein, um etwas völlig anderes zu machen.

Natürlich, obwohl absolute Geschwindigkeit nicht das Ziel ist – der Venom F5 ist dafür da – sagt John Hennessey, dass Project Deep Space immer noch zu dem am schnellsten beschleunigenden viersitzigen Auto der Welt führen könnte. Nicht von 0-60 Meilen pro Stunde, sondern von 0-200 Meilen pro Stunde.

Das liegt vor allem daran, dass diese Landyacht über sechs Räder und sechs Motoren verfügt und mit einer Länge von rund 7 Metern Platz für eine riesige Batterieleistung in der aerodynamischen Karosserie des Fahrzeugs findet. Die Erhöhung der Räder bedeutet mehr Traktion.

Die Sitze sind nicht konventionell angeordnet, sondern sitzen in einem Rauten-Layout, so dass der Fahrer vorne und in der Mitte sitzt, flankiert von zwei Beifahrersitzen, während der vierte Sitz dahinter liegt.

Anstatt dass dies der Sitz ganz hinten ist, auf den Sie Ihr lautes Kind schieben werden, greift Hennessey Hinweise auf private Flugreisen und macht ihn zu einem VVIP-Sitz - dem ultimativen Sitz für Reisen in der ersten Klasse.

Das unterstreicht sehr, worum es bei Project Deep Space geht. Es geht weniger um atemberaubende Leistung als um unvergleichlichen Luxus mit Platz für vier Passagiere und ihr gesamtes Gepäck.

Die Spezifikationen des Konzepts wurden noch nicht bekannt gegeben, aber Hennessey hat sogar gesagt, dass sie 105 Modelle von Project Deep Space bauen werden und sie jeweils ab 3 Millionen US-Dollar verkaufen werden. Oh, und es wird auch die bisher größte Flügeltür an einem Auto haben.

Sie müssen bis 2026 warten, bis die Produktion beginnt, aber wie Hennessey skizziert, funktioniert dieser radikale Designansatz nur aufgrund der Elektrifizierung. Dieses Auto als Verbrennermodell zu bauen, wäre einfach nicht möglich.