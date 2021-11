Charley Boorman-Interview: "Die Angst vor der EV-Reichweite ist nicht neu"

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Für die letzte Serie von Long Way Up auf Apple TV+ entschieden sich Charley Boorman und Ewan McGregor für ihre bisher anstrengendste Reise auf vollelektrischen Harley-Davidsons. Dies stellte eine gewisse Herausforderung dar, wenn man bedenkt, dass eine Schnellladeinfrastruktur in Süd- und Mittelamerika so gut wie nicht vorhanden ist.

Allerdings haben sie auf Reisen viel über die Zukunft des Elektrotransports gelernt und dass die größten Hürden oft im Kopf liegen. Im Gespräch mit dem Pocket-lint Podcast erklärte Boorman, dass Distanzangst kaum etwas Neues ist und wir alle in der Vergangenheit überwunden haben: „Die Leute haben Angst vor Veränderungen, oder? Auto, die Leute hatten totale Angst, dass Sie Ihr Haus mit einem vollen Tank verlassen, in eine beliebige Stadt fahren und sich dann nicht sicher sind, ob Sie in dieser Stadt Kraftstoff kaufen können Benzin war in einer Apotheke - wenn sie es hatten. Diese Reichweitenangst ist also nichts Neues", erklärte er.

Zu Beginn hatten Boorman und McGregor ähnliche Bedenken: „Wir hatten die gleiche Angst. Ich meine, Ewan und ich waren auf diesen Motorrädern, die im Grunde für uns gebaut wurden. Es waren Einzelstücke. Wir stellten fest, dass wir die Motorräder noch nie richtig aufgeladen hatten. Dann machten wir uns auf den Weg durch Südamerika und, weißt du, 13 Länder und 30.000 Meilen.“

Im Gegensatz zu den Anfängen des Benzinzeitalters ist Strom jedoch weiter verbreitet: „Der größte Teil der Welt hat irgendeine Form von Elektrizität es wurde schwierig. Aber es gab keine Person, die sagte: Oh nein, du kannst hier nicht aufladen. Die Leute waren absolut begeistert", fügte er hinzu.

Was zukünftige Elektroauto-Pläne angeht, glaubt Boorman, dass dies der Beginn einer sich schnell aufladenden Landschaft ist: "Die Beschleunigung dessen, was wir in den nächsten drei oder vier Jahren als nächstes erreichen werden, wird einfach verrückt", sagte er.

Viel mehr von unserem Charley Boorman-Interview sowie weitere Kommentare zu einer elektrifizierten Zukunft von GoWithFlow-Marketingchef Tomas Edwards können Sie in der Pocket-lint Podcast-Folge 131 ab Freitag, 26. November 2021, hören.