(Pocket-lint) - Der iPhone-Partner Foxconn hat den Vorhang für drei Prototypen von Elektrofahrzeugen zurückgezogen , ein Schritt, der seine Referenzen als potenzieller Spieler in Apples engstirnigem Project Titan stärkt.

Das Trio, bestehend aus SUV, Limousine und kommerziellem Bus, wird unter der Marke Foxtron leben – dem Joint Venture zwischen Foxconn und dem taiwanesischen Autohersteller Yulon Motor.

Allerdings werden sie noch nicht zu kaufen sein. Die Limousine wird in den kommenden Jahren an einen nicht näher bezeichneten Autohersteller außerhalb Taiwans verkauft, während das SUV-Modell 2023 unter einer von Yulons Marken auf den Markt kommen wird.

Im Moment sind dies Statement-Stücke, die zeigen, wozu das Unternehmen auf dem EV-Markt fähig ist.

Da Foxconn jedoch der größte Hersteller von Apples iPhone ist, ist es möglich, dass dieser Vorstoß in die Autoindustrie dazu beitragen könnte, dass Apple zu einer wichtigen Partei wird, wenn Apple seine Arbeit auf diesem Gebiet fortsetzt.

Es ist auch nicht der einzige Umzug in diesem Jahr. Bereits im Februar wurde berichtet, dass Foxconn beim Bau von Elektrofahrzeugen für Fisker – möglicherweise in den USA – helfen würde, und Ende September zahlte das Unternehmen 230 Millionen US-Dollar für ein Autowerk in Ohio von Lordstown Motors aus.

„Wir sind nicht mehr der Neue in der Stadt. Wir haben nach und nach eine EV-Lieferkette aufgebaut und unsere EV-Hardware präsentiert“, sagte Young Liu, Vorsitzender von Foxconns Hon Hai Precision Industry, bei der Vorstellung der drei Fahrzeuge in Tapei.

Liu merkte auch an, dass das Unternehmen anstrebt, sein EV-Geschäft bis 2026 auf 1 Billion NT$ (35,78 Milliarden US-Dollar) zu steigern, obwohl eine mögliche Vereinbarung mit Apple wahrscheinlich genauso weit in der Zukunft liegt.

Obwohl das Autoprojekt des Unternehmens aus Cupertino einer der am meisten erwarteten Fortschritte in der Branche bleibt, werden nur sehr wenige Informationen als genau anerkannt.

Diese Enthüllung von Foxconn und sein fortgesetzter Vorstoß in den EV-Markt wird durch seine Verbindungen zu Apple in anderen Bereichen interessanter, aber das ist es vorerst. Auf etwas Konkreteres als solche schwachen Links werden wir wahrscheinlich noch mindestens ein paar Jahre warten.

