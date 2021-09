Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die IAA Mobility Show ist für 2021 umgezogen und findet jetzt in München statt, wo verschiedene zukünftige Elektrofahrzeuge (EVs) und Concept Cars auf der Messe vorgestellt wurden.

Richtig: ein echtes persönliches Event mit echten Autos zum Anschauen auf der Ausstellungsfläche. Nun, Etagen Plural – die Show ist über München verteilt, wobei sich viele Hersteller immer noch für Digital-First-Enthüllungen entscheiden, anstatt zuerst metallene Präsentationen zu priorisieren.

Die IAA 2021 war vielleicht nicht ganz so ein großes Schaufenster wie in einigen Frankfurter Jahren, aber wie unsere Best-Of-Liste unten zeigt, setzen die Automobilhersteller auf die Normalität von Elektrofahrzeugen und versuchen sich gleichzeitig an weiteren Konzepten.

BMW i Vision Circular Konzept

Sein Name „Circular“ ist mehr als eine Anspielung auf die Botschaft, um die es bei diesem Auto geht: Kreislaufwirtschaft. Offenbar stammen 100 Prozent der Materialien aus recycelten Quellen.

Man könnte sich dieses i Vision Konzept als eine Art Neuinterpretation des BMW i3 vorstellen. Der Circular ist natürlich größer als der jetzt eingestellte EV, natürlich mit einem viersitzigen Setup.

Diese Vision einer vollelektrischen Zukunft ist anscheinend für das Jahr 2040 geplant, so dass es in absehbarer Zeit keine Chance gibt, sie auf den Straßen zu sehen.

Polestar Precept-Konzept

Das Precept-Konzept von Polestar sollte in Genf 2020 erscheinen, aber nachdem diese Show abgesagt wurde, wurde es nur ein paar Mal gezeigt.

Auf der IAA - auf dem Polestar-Stand im Zentrum von München abseits der östlich der Stadt liegenden Messehallen - steht das Auto ganz oben auf der Liste.

Obwohl es sich um ein Konzept handelt, ist dies ein Blick auf die Zukunftsvision von Polestar: High-End, elegant, vollelektrisch, mit Fokus auf Nachhaltigkeit, es ist die Art von Auto, die dem Audi e-tron GT einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wird die Zukunft.

Intelligentes Konzept 1

Smart hat mit seinem Concept #1 wirklich auf den Reset-Knopf gedrückt – eine viel größere und glanzvollere Vision seiner früheren typischen Stadtautos – was keine Überraschung ist, da es jetzt im Besitz von Geely ist, wobei Mercedes weiterhin für das Design verantwortlich ist.

Die Basis des Smart ist die des Merc EQA, aber seine optische Ästhetik ist alles andere als die gleiche: Das Interieur, das auf fast jedem Akzent mit Roségold tropft, ist sicherlich darauf ausgelegt, Sie zu begeistern.

Es ist ein markantes Umdenken für die Marke: und wahrscheinlich ein notwendiges angesichts des Einbruchs der internationalen Verkäufe in den letzten Jahren.

Eine straßentaugliche Version (ohne Zweifel mit verschiedenen Optimierungen) wird jedoch ab 2023 erwartet, ist also nicht ganz so vollständig "Konzept", wie der Name vermuten lässt.

Audi Grandsphere-Konzept

Audi baut seine Designsprache weiter auf, ganz im Gegensatz zu seinen deutschen Konkurrenten, mit einer subtileren Stilentwicklung als BMW.

Der Audi Grandsphere concept – quasi ein Vorgeschmack auf einen künftigen vollelektrischen A8 – ist eine Luxuslimousine mit viel Platz im Innenraum. Ideal für das Karren um High-End-Kundschaft.

Trauen wir uns, es zu sagen, das Grandsphere-Konzept hat einen Hauch von Aston Martin. Das ist wirklich das höchste Kompliment.

Erwarten Sie, dass die kommenden Jahre die Entwicklung dieses Konzepts zu einem singenden, tanzenden A8 zeigen werden. Vielleicht für 2025? Obwohl noch nichts in Stein gemeißelt ist.

Mercedes EQG Konzept

Einer unserer Favoriten aus der Show, der EQG, nimmt den klassischen G-Klasse-Wagen und liefert ihn im vollelektrischen Stil aus. Es ist ein Konzeptauto, aber nur um ein Haar – da wir erwarten, dass der endgültige Serien-EQG weitgehend ähnlich ist.

Optisch behält die elektrifizierte G-Klasse den hohen, robusten Look, verzichtet aber auf einen Verbrennungsmotor unter der Haube mit einer insgesamt filigraneren Frontpartie – der leuchtende Kühlergrill und die roboterartig abgerundeten Scheinwerfer machen eine unverwechselbare Figur.

Renault Megane E-Tech

Wenn es ein Auto aus der Show gibt, das die Homogenisierung von Elektrofahrzeugen repräsentiert, dann ist es der Megane E-Tech.

Renaults vollelektrischer Antrieb greift derzeit scheinbar alles Gute und Gute der EV-Autowelt heraus: Es gibt SUV-Styling und On-Board-Technologie, die mit integrierter Google dem in einem Polestar 2 sehr ähnlich ist.

Es ist jedoch nicht für besonders Langstreckenläufe geeignet, da entweder 40-kWh- oder 60-kWh-Akkupack-Optionen 186 Meilen bzw. 292 Meilen (WLTP-Zahlen) liefern.

Ideal als Stadtflitzer oder Pendlerfahrzeug, und mit wahrscheinlich wettbewerbsfähigen Preisen (TBC) könnte dies eine beliebte Option sein, wenn sie 2022 verkauft wird.

VW ID.5 GTX

Die Regenbogenlackierung ist dazu da, die wahre Form des ID5 halb zu verschleiern – obwohl ein kurzer Blick um sie eine abgesenkte Dachlinie zeigt, die diesem vollelektrischen Modell eine sportlichere Haltung verleiht als der aktuelle ID4 – in dem, was Volkswagen sein "SUV-Coupé" nennt.

Der ID5 wird das leistungsorientiertere EV in der ID-Reihe sein, und obwohl noch keine endgültige Spezifikation bekannt gegeben wurde, soll es für eine Reichweite von über 300 Meilen gut sein. Klingt so, als ob hier eine wünschenswerte Mischung aus Leistung und Praktikabilität auf dem Spiel steht.

Mercedes EQE

Die erste Enthüllung des EQE zeigt die vollelektrische E-Klasse, die unter dem EQS im Angebot von Merc sitzt und eine etwas kürzere, kompaktere und elegantere Limousine bietet.

Auch zu diesem gibt es viele Details, da es mit seinem Produktionsdatum Mitte 2022 bis 2023 auf der Straße sein wird.

Es wird mit einer 91-kWh-Batterie und einem 215-kW-Heckmotor geliefert, der 288 PS leistet - angeblich gut für 410 Meilen (WLTP-Zahl). Es wird auch eine 4Matic-Allradversion geben.

Cupra UrbanRebel-Konzept

Dieser wilde kleine Rennfahrer ist die Vision einer vollelektrischen Hot Hatch. Rennsitze und Gurte im Schlepptau, ausgefallene Räder und ein aggy aussehender Stil, der anders ist als alles andere, was wir bisher von einem EV gesehen haben.

Da sich die Zukunft in Richtung Elektro beschleunigt, schließt dieser eine Lücke, auf die noch kein anderer geschaut hat. Es ist auch schnell, mit einer Zeit von 0 auf 100 km/h von 3,2 Sekunden von seinem 335 PS starken Motor.

Der UrbanRebel ist derzeit nur ein Konzept und eine Vorschau für ein Serienauto, das 2025 auf die Straße kommen soll.

Mini Vision Urbanaut

Lockdowns im Jahr 2020 verhinderten, dass das Vision Urbanaut-Konzept von Mini bei seiner Ankündigung im vergangenen November vollständig zur Schau gestellt wurde.

Die IAA 2021 war die perfekte Plattform, um das „Space Age Driving Lounge Concept“ – so nannten wir es auf den ersten Blick – auf die BMW-Bühne zu bringen, die gerade außerhalb der Reichweite liegt, aber das fahrerlose, wohnungsähnliche Konzept glaubwürdiger präsentiert Weg.

Es ist sicherlich eine Abwechslung für die typischen Go-Kart-ähnlichen Autos von Mini, aber dennoch ein erfrischender Spaß.

BMW iX5 Wasserstoff

Das entscheidende Detail hier ist der „Wasserstoff“-Teil des Namens des iX5. Dies ist ein FCEV - das ist ein Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug -, das nie einen Stecker wie ein EV-Eigenfahrzeug sehen wird, da es stattdessen Wasserstoff verwendet.

Wasserstoff wird von einer Reihe von Herstellern unterstützt – zum Beispiel wurde der Mirai der zweiten Generation von Toyota Anfang dieses Jahres in Großbritannien verkauft – aber die Infrastruktur ist derzeit restriktiv.

Angesichts einiger Investitionen halten wir FCEVs jedoch für eine logischere Lösung als Plug-in-EVs. Es ist daher großartig zu sehen, dass BMW diese Option weiterhin unterstützt.

Hyundai Robotaxi

Ja, es ist ein Ioniq 5. Außer, es ist nicht: Begrüßen Sie Hyundais Robotaxi, ein autonomes Fahrzeug der Stufe 4, das fahrerlos ausgelegt ist.

Hyundai sagt, dass es seine fahrerlosen Bestrebungen zelebriert, indem es "unsere Reihe von Sensoren prominent anzeigt" - wie Sie vom blauen Licht auf dem Auto und verschiedenen projizierten und hervorgehobenen Sensoren an der Seite und am Heck sehen können.

Verschiedene Gesetze werden bedeuten, dass der Robotaxi möglicherweise nicht so schnell auf vielen Straßen unterwegs sein wird, wie Hyundai es will, aber als ein weiterer Vorstoß in Richtung einer automatisierten Zukunft macht es Spaß, die Markteinführung eines anderen Autoherstellers zu sehen.

Renault 5 EV-Prototyp

Ok, es ist also nicht neu , aber wie könnten wir den Renault 5 EV-Prototyp nicht in diese Zusammenfassung einbeziehen? Es hat ein Aussehen, das jeden 30-Jährigen nostalgisch und schwindlig werden lässt.

Wir vermuten, dass es auch ein großer Erfolg sein wird: Sie müssen sich nur Konkurrenten wie den Honda e ansehen, um zu sehen, dass Stadtflitzer-EVs mit einem großen Fokus auf unverwechselbaren Stil und Technologie zunehmend geschätzt werden.

Wir finden, es ist eine super Adaption eines klassischen Looks, der auf sehr erfrischende Weise auf den neuesten Stand gebracht wurde.

Mercedes EQB

Der EQB hat vielleicht nicht den optischen Schlag des EQG-Konzepts – wie weiter oben auf der Seite gezeigt –, aber Mercedes hat auf der IAA 2021 gezeigt, dass er in Bezug auf das Volumen gewinnt: Kein anderes Unternehmen zeigte so viele neue reine Elektrofahrzeuge.

Der EQB ist ein kompakter SUV, den Sie sogar mit einer dritten Sitzreihe ausstatten können, also ideal für aufstrebende Familien, die die vollelektrische Option und viel Platz suchen (obwohl die dritte Reihe nicht besonders geräumig ist!).

Es wird zunächst mit einem 67-kWh-Akku starten, ist also nicht das geräumigste auf dem Markt, aber in Zukunft ist eine Langstreckenversion fällig, wenn lange Reisen (und ein tieferer Geldbeutel) erforderlich sind.

Volkswagen ID Life

Wir haben dieses hier bis zuletzt behalten, weil Volkswagen beschlossen hat, seinen Stand am Dienstag auf der Messe abzuriegeln, und daher ist unser entferntes, von Seilen verdecktes Foto nicht das aufschlussreichste.

Allerdings ist der VW ID Life, wie er derzeit in dieser Konzeptform genannt wird, ein wirklich wichtiges Auto für die deutsche Marke: Er wird sich in Zukunft in den ID2 (oder vielleicht ID1) im rein elektrischen Bereich verwandeln als kleinerer SUV-Crossover, der die größeren ID3-, ID4- und kommenden ID5-Optionen untermauert.

Die kleinere Statur und die digitalen Scheinwerfer (die es wahrscheinlich nicht bis zur Produktionslinie schaffen werden) verleihen ihm jedoch ein echtes Unterscheidungsmerkmal, da es etwas ganz anderes ist als das ansonsten "schrägere" Dachliniendesign, das Sie in der ID-Reihe sehen werden.

Wie anders der erwartete Start im Jahr 2025 sein wird, müssen wir jedoch abwarten ...