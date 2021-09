Cupra UrbanRebel Concept verleiht zukünftigen Elektroautos Streetracing-Vibes

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Cupra hat mit dem UrbanRebel ein neues Konzeptfahrzeug vorgestellt. Es ist ein reines Elektroauto , wobei dieses Konzept "eine Vorstellung von der zukünftigen Designsprache des urbanen Elektrofahrzeugs" geben soll.

Cupra hat bereits ein Elektroauto in den Startlöchern, den Cupra Born , die Cupra-Markenversion des Seat el-Born.

Sie können einige der Born im UrbanRebel sehen, was nicht verwunderlich ist, denn Cupra sagt, dass dieses Modell auf der VW MEB-Plattform basiert, wie es wahrscheinlich viele Autos in den nächsten Jahren sein werden.

Es ist unwahrscheinlich, dass das letzte Straßenauto diese Art von Fast and Furious- Vibes tragen wird, aber Cupras Ziel hier ist es, ein wenig Aufregung um die Idee einer elektrischen Hot Hatch zu erzeugen.

Wir alle wissen, dass Elektroautos ein rasantes Tempo bieten können – wobei Cupra hier sagt, dass der UrbanRebel 250 kW Dauerleistung und 320 kW Spitzenleistung bietet, was die 0-100 km/h-Zeit von 3,2 Sekunden liefert.

In Hot Hatch-Begriffen ist das wirklich heiß; Wenn Cupra ein Modell verkaufen würde, das diese Art von Power-Dump im Namen der Geschwindigkeit liefern würde, würde das die Dinge wirklich durcheinander bringen.

Cupra sagt, dass es sein städtisches Elektrofahrzeug im Jahr 2025 auf den Markt bringen wird, und ein Teil von uns hofft, dass ein Teil dieses Konzepts überlebt – aber Sie können diese Art von Styling nicht haben, ohne auch lächerliche Geschwindigkeit zu bieten.

Wir bewegen uns schnell auf einen Ort zu, an dem es eine Reihe von ähnlich ausgestatteten Modellen mit ähnlicher Leistung gibt (sowohl in der VW-Gruppe als auch in der Stellantis-Gruppe) und wir würden gerne sehen, dass Cupra seine Rolle als Störfaktor spielt.

Hier wird gehofft.