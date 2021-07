Gridserve Electric Highway verspricht 350-kW-Ladestationen an 50 Standorten in Großbritannien

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Gridserve vor kurzem übernahm Elektro Highway von Ecotricity, eine Injektion von Investitionen viel versprechend an die Autobahn in Großbritannien zu machen Dienstabrechnungs verdient seinen Toplagen.

Mit der offiziellen Bestätigung, dass der Name jetzt Gridserve Electric Highway lautet, gibt es mehr Neuigkeiten darüber, was wir genau bekommen werden – und das sind gute Nachrichten.

Gridserve wird in ganz Großbritannien 50 Electric Hubs mit 6 bis 12 350-kW-Ladegeräten erstellen. Die erste davon wurde bei Rugby Services installiert, wobei 12 350-kW-Ladegeräte neben der Bank von 12 Tesla-Superchargern auf dem Gelände stehen.

Bis Ende 2021 will Gridserve an 10 weiteren Standorten Electric Hubs installieren und beginnt mit Reading (Ost- und Westdienste), Thurrock, Exeter und Cornwall Services.

Mit dieser Art der Skalierung im ganzen Land wird es viele Menschen in Bewegung halten, wenn sie sich statt der Verbrennung von Elektroautos zuwenden.

Seit der Netzübernahme hat Gridserve an über 50 Standorten alte Ladegeräte durch 60kW+-Ladegeräte ersetzt – neue Ladegeräte bieten den Vorteil des kontaktlosen Bezahlens am Ladegerät sowie Dual-Charging statt nur eines einzigen Anschlusses.

Die Schaffung dieser neuen Electric Hubs bedeutet, dass EV-Fahrer die Gewissheit haben, dass sie ihr Auto so schnell wie möglich aufladen und losfahren können, wenn sie zum Service kommen.

Dies steht im krassen Gegensatz zu der Situation im Rahmen von Ecotricity, wo einige Standorte stark veraltete 7-kW-Ladegeräte anboten.

Gridserve strebt auch an, Ladestationen im ganzen Land zu bauen, damit es letztendlich in ganz Großbritannien einen Dienst geben wird, bei dem jeder in Reichweite guter Ladedienste ist.

Achten Sie auf die neuen Ladegeräte, da sie bereits auf Websites in ganz Großbritannien auftauchen.

Was ist der Pocket-Lint täglich und wie bekommt man ihn kostenlos? von Stuart Miles · 1 Juli 2021

Schreiben von Chris Hall.