Gridserve kauft Electric Highway von Ecotricity

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach den jüngsten Nachrichten, dass Gridserve und Ecotricity eine Partnerschaft zur Umgestaltung des Electric Highway-Netzwerks eingegangen sind, wurde nun bestätigt, dass Electric Highway an Gridserve verkauft wird.

Damit kann sich Ecotricity wieder auf sein Kerngeschäft - Ökostrom - konzentrieren und das wichtigste Autobahn-Ladenetz Großbritanniens in die Hände von Gridserve legen.

Die Nachricht wird von vielen Elektroautobesitzern begrüßt, da der Electric Highway sehr gemischt war. Nachdem es bei der Bereitstellung von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge entlang vieler britischer Autobahnen schnell auf der Stelle war, ist das Netz nun veraltet, da es an den Updates fehlt, um mit der Entwicklung anderer Dienste Schritt zu halten.

Normalerweise verfügt ein Electric Highway-Standort über ein 50-kW-Ladegerät, aber in einigen Fällen gibt es 20-kW-AC-Ladegeräte und in einigen Diensten 7-kW-AC-Ladegeräte, die so gut wie nutzlos sind.

Gridserve verspricht, das Netzwerk mit modernen Ladegeräten zu aktualisieren, die Zahlungsoptionen an der Pumpe bieten, damit Sie nicht mit Apps auf Ihrem Mobiltelefon herumfummeln müssen.

Der Wert des Electric Highway-Angebots besteht darin, dass es an vielen Autobahnanschlüssen über prominente Immobilien verfügt, die oft gut innerhalb des Parkplatzes in der Nähe der Einrichtungen vor Ort liegen.

Gridserve hat kürzlich auch einen eigenen Elektro-Vorplatz mit 36 350-kW-Ladepunkten in der Nähe von Braintree in Essex eröffnet kommende Jahre.

"Es ist eine echte Ehre für Gridserve, von Ecotricity als die Organisation ausgewählt worden zu sein, die den Electric Highway in seiner nächsten Phase voranbringt", sagte Toddington Harper, CEO von Gridserve.

„Unser Ziel ist es, nachhaltige Energie zu liefern und den Klimawandel voranzutreiben. Das verbesserte Netzwerk wird Millionen von Menschen das Vertrauen geben, den Übergang zu Elektrofahrzeugen so schnell wie möglich erfolgreich zu gestalten.“

Schreiben von Chris Hall.