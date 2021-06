Ist die AC Cobra Series 4-electric das bisher coolste Elektrofahrzeug?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - AC Cars hat eine Version seines supercoolen Mark IV Cobra mit Elektroantrieb vorgestellt.

Die AC Cobra Series 4-electric kombiniert das schlanke, sportliche Design des Herstellers mit dem Antriebssystem von Falcon Electric.

Es ist in zwei Modellen erhältlich: eine 230-kW-Version, die in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h fahren kann, 1.190 kg wiegt und eine geschätzte Reichweite von 190 Meilen hat; die andere eine 460-kW-Version, die in nur 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h fahren kann. Dieses letztere Biest wiegt 1.240 kg und hat eine geschätzte Reichweite von 160 Meilen.

Das 230-kW-Modell kostet 148.000 £, während die Version mit Kompressor 168.000 £ kostet.

„Der Siegeszug der außergewöhnlich effizienten elektrischen AC Cobras nimmt jetzt Fahrt auf“, sagte Alan Lubinsky von AC Cars.

"Die Beseitigung von Übergewicht bringt positive Vorteile für den Besitzer des Fahrzeugs. Ein geringeres Gesamtgewicht reduziert den Energieverbrauch, wodurch die Batterien eine größere Reichweite und die Möglichkeit bieten, das Auto mit den traditionellen hohen Standards von AC in Bezug auf Geschwindigkeit und Beschleunigung zu fahren, die die Marke erreicht hat." über viele Jahre."

Beide Modelle sind ab sofort auf der Website von AC Cars buchbar . Mehrere kundenspezifische Farbvarianten sind erhältlich, darunter AC Rosso Chiaro (rot) mit Electric White Stripes und AC Electric Blue mit Electric Black Stripes.

Schreiben von Rik Henderson.