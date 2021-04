Selbstfahrende Autos werden 2021 legal auf der Straße Großbritanniens fahren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die britische Regierung prüft die Änderungen, die erforderlich sind, damit "selbstfahrende" Autos auf den Straßen Großbritanniens zugelassen werden. Es ist wahrscheinlich, dass solche Autos nach der im August 2020 angekündigten Konsultation bis Ende 2021 auf den Straßen zugelassen werden.

Bevor Sie sich eine Welt von Autos vorstellen, die überall herumfahren, müssen Sie eine Menge Kleingedrucktes berücksichtigen.

Es gibt zum Beispiel die Definition von "selbstfahrend". Die Regierung beginnt mit automatisierten Spurhaltesystemen (AKLS), die bei vielen Autos häufig vorkommen. Der ProPilot von Nissan und der Autopilot von Tesla bieten beide ein solches System, bei dem das Auto um eine Ecke fahren kann, auf Fahrspuren bleibt und gleichzeitig Abstand zu anderen Fahrzeugen hält.

Dies wird als "Level 2" -Autonomie bezeichnet , mit einem vollständigen Überblick darüber, was der Fahrer tun muss und was das Auto tun kann. Dies bedeutet, dass das Auto freihändig fahren kann, aber nicht ohne Augen, sodass Sie immer noch wachsam und bereit sein müssen, bei Bedarf die Kontrolle zu übernehmen.

Während diese Systeme bereits vorhanden sind und bereits verwendet werden, ist es jedem, der solche Fahrerassistenzfunktionen nutzt, gesetzlich gestattet, sich voll und ganz auf die Straße zu konzentrieren und die Hände am Lenkrad zu halten. Wenn Sie Ihre Hände vom Lenkrad nehmen, werden Sie darauf aufmerksam gemacht und das System wird deaktiviert, sodass Sie die Kontrolle zurückerobern müssen.

Darüber hinaus schlägt die britische Regierung eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km / h für solche Systeme auf der Autobahn vor, sodass Sie nicht in Ihr Auto springen und sagen können, dass Sie nach Bristol fahren und schlafen gehen.

Bis zu einem gewissen Grad kann es für einige Autofahrer verwirrend sein, ein System als "selbstfahrend" zu definieren - und wir haben bereits viele Fehlinterpretationen von Systemen wie Teslas Autopilot gesehen, mit häufigen Berichten über Unfälle, die verursacht wurden, ohne dass der Fahrer die Kontrolle darüber hatte das Fahrzeug.

In Wirklichkeit scheint dies ein kleiner Schritt zu sein, um zu akzeptieren, dass selbstfahrende Autos die Straße runterkommen, und es müssen Anpassungen an die rechtlichen Rahmenbedingungen vorgenommen werden, um dies zu berücksichtigen.

Es wird auch eine Konsultation zu den Regeln in der Straßenverkehrsordnung geben, damit jeder weiß, was erlaubt ist und was nicht - oder genauer gesagt, es gibt etwas zu erzwingen, wenn diese Technologien falsch verwendet werden.

Die Ankündigung des Verkehrsministeriums legt den Schwerpunkt auf Sicherheit und sagt, dass solche Systeme menschliches Versagen beseitigen können, was in der Tat wahr ist. Automatische Bremssysteme, adaptive Geschwindigkeitsregelung und Spurhaltesysteme können alle dazu beitragen, die Sicherheit eines Fahrzeugs zu gewährleisten, wenn die Konzentration des Fahrers nachlässt.

Es bleibt abzuwarten, ob Sie Ihr Auto im langsamen Verkehr mit beiden Händen vom Lenkrad fahren lassen dürfen, damit Sie ein Sandwich essen können, aber es wird noch einige Zeit dauern, bis Sie auf den Beifahrersitz wechseln können stattdessen während der Fahrt auf der Autobahn .

