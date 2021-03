Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bis 2030 wird der Verkauf von Fahrzeugen nur mit fossilen Brennstoffen in Großbritannien verboten sein. Autohersteller können nur Elektro- oder Hybridautos für britische Straßen herstellen. Und selbst der Verkauf von Hybriden wird ab 2035 verboten.

Es ist eine Entscheidung der Regierung, die Volvo und Land Rover Jaguar bereits dazu veranlasst hat, sich für eine vollelektrische Zukunft zu engagieren .

2030 steht jedoch vor der Tür und Ionity, ein wichtiger Akteur im Geschäft mit dem Laden von Elektrofahrzeugen, behauptet, dass in weniger als neun Jahren noch viel zu tun ist: "Wir haben eine große Aufgabe vor uns, uns darauf vorzubereiten Zieldatum ", sagte Pia Bretschneider, Country Managerin des Unternehmens in Großbritannien und Irland.

"Ich denke, dass das Fehlen einer Ladeinfrastruktur jetzt das Hauptanliegen ist."

Hier will Ionity einspringen. Es liefert bereits mehr als 300 Ladestationen für erneuerbare Energien in ganz Europa, einschließlich Großbritannien. Dazu gehören in regelmäßigen Abständen 350-kW-Hochleistungsstationen. Sie hofft, dies in den kommenden Jahren erheblich ausweiten zu können.

Anstelle von ein oder zwei Ladepunkten, wie es derzeit üblich ist, installiert das Unternehmen an jedem Standort mehrere Punkte: "Wir versuchen immer, Hubs zu installieren", fügte sie hinzu.

"Wir installieren vier bis sechs Ladegeräte an jedem Standort, um den Kunden Komfort zu bieten, damit sie nicht anstehen müssen. Vertrauen Sie auch darauf, dass sie im Falle eines Defekts eines Ladegeräts noch eine Reihe anderer Ladegeräte haben, die sie verwenden können . "

Ein Problem, das es zu überwinden gilt, ist der Platzbedarf. Ionity installiert derzeit die überwiegende Mehrheit seiner Ladelösungen in Autobahn-Tankstellen, die Platz für mehrere Ladegeräte bieten können. Städtische Tankstellen sind jedoch eine ganz andere Sache: "Die meisten unserer Tankstellen, die wir derzeit in Großbritannien haben, befinden sich auf der Autobahnnetz oder Autobahnverbindungen. Und wir haben genug Platz, um diese Standorte zu erweitern.

"Aber natürlich gibt es einige Standorte - wie die traditionellen Tankstellen -, die normalerweise räumlich begrenzt sind. Sie haben Tanks unter der Erde. Daher denke ich, dass der Platz an einigen Standorten eine Herausforderung sein wird."

Das heißt nicht, dass es unerreichbar ist, nur eine Herausforderung. Sicherlich glaubt Bretschneider, dass Tankstellen letztendlich durch elektrische Äquivalente ersetzt werden könnten: "Ich denke, dass es in Zukunft möglicherweise nicht mehr darum geht, eine herkömmliche Tankstelle mit einem oder zwei Ladegeräten zu haben, sondern vollständig Ich sehe, dass das passiert.

"Aber im Moment denke ich, dass es noch zu früh ist."

