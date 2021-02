Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der iPhone-Hersteller Foxconn hat sich mit Fisker Inc zusammengetan, um Elektrofahrzeuge für das von Henrik Fisker gegründete EV-Startup zu bauen.

Die beiden Unternehmen gaben am 24. Februar 2021 bekannt, dass Foxconn das zweite Fahrzeug von Fisker bauen wird, das voraussichtlich Ende 2023 eintreffen wird. Sie haben das zweite Fahrzeug noch nicht offiziell angekündigt, aber die Unternehmen hoffen, 250.000 Fahrzeuge oder mehr pro Jahr herstellen zu können.

Denken Sie daran, dass Fisker voraussichtlich Ende nächsten Jahres die Produktion seines ersten Fahrzeugs, des Ocean SUV, aufnehmen wird. Es wird behauptet, 12.000 Reservierungen für den Ozean zu haben. Der Ocean SUV von Fisker wird weiterhin vom Automobilzulieferer Magna gebaut, der den elektrischen SUV I-Pace für den Jaguar Land Rover zusammenbaut.

Laut dem Wall Street Journal erwägt Foxconn, Fiskars zweites Auto in den USA in der Fabrik in Wisconsin zu bauen, die der frühere Präsident Donald Trump enthüllt hat. Die drei Jahre alte Fabrik sollte ursprünglich zur Herstellung von LCD-Panels verwendet werden. Foxconn versprach, 10 Milliarden US-Dollar zu investieren und 13.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Es hat jedoch nur 3 Prozent dieser Summe investiert, und das größte Gebäude auf dem Gelände ist nur ein Lagerhaus.

Foxconn arbeitet mit anderen EV-Unternehmen außerhalb von Fisker zusammen, darunter Chinas Geely und Byton. Foxconn sagte im Januar 2020, dass es auch Elektrofahrzeuge für Fiat Chrysler herstellen wird, aber der Status dieser Vereinbarung ist unklar, da Fiat Chrysler mit der französischen PSA Group fusionierte, um Stellantis zu werden.

Schreiben von Maggie Tillman.