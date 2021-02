Die britische Regierung verspricht 20 Mio. GBP, um die Einführung von EV-Ladestationen zu beschleunigen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die britische Regierung wird 20 Millionen Pfund investieren, um die Anzahl der Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Land erheblich zu verbessern. Es ist der Ansicht, dass die neue Finanzierung die Anzahl der auf Straßenebene verfügbaren Punkte verdoppeln könnte.

Die lokalen Behörden werden aufgefordert, im Rahmen des On-Street Residential Chargepoint Scheme eine Finanzierung für die Installation in ihren Gebieten zu beantragen. Verkehrsminister Grant Shapps hat die britischen Räte per Brief kontaktiert.

Das Programm wurde ursprünglich in Zusammenarbeit mit dem Energy Saving Trust im Jahr 2017 ins Leben gerufen und hat in ganz Großbritannien fast 4.000 staatlich finanzierte Ladestationen eingeführt. Es wird gehofft, dass bis mindestens 2022 weitere 4.000 zur Verfügung stehen, damit Benutzer ihre Elektroautos aufladen können.

"Von Cumbria bis Cornwall sollten Fahrer im ganzen Land von der Revolution der Elektrofahrzeuge profitieren, die wir gerade sehen", sagte Shapps.

"Mit einem weltweit führenden Ladesystem erleichtern wir mehr Menschen den Umstieg auf Elektrofahrzeuge, schaffen gesündere Nachbarschaften und reinigen unsere Luft, wenn wir wieder umweltfreundlicher bauen."

Die zusätzliche Finanzierung setzt den 10-Punkte-Plan von Premierminister Boris Johnson fort, das ganze Land auf eine Zukunft mit rein elektrischen Fahrzeugen umzustellen. Der Verkauf von Benzin- und Dieselautos und -transportern wird ab 2030 verboten .

Es ist auch geplant, in den nächsten zehn Jahren mehr als 2.000 Schnellladestationen in ganz Großbritannien zu installieren.

Schreiben von Rik Henderson.