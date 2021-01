Nio kündigt eine 150 kWh Festkörper-EV-Batterie an, die abwärtskompatibel ist

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nio wird oft als "Tesla of China" bezeichnet. Auf dem Nio Day des Unternehmens wird ein neues Modell, das ET7, vorgestellt und eine 150-kWh-Festkörperbatterie angekündigt.

Einige Dinge sind daran interessant. Erstens sinkt das Timing, gerade als Tesla seine Verfügbarkeit für das Modell Y in China startet - es gibt hier also eine gesunde Rivalität, aber es ist die neue Batterie, die am wichtigsten ist.

Festkörperbatterien gelten allgemein als der heilige Gral für zukünftige Batterietechnologien. Sie ermöglichen eine höhere Energiedichte und Stabilität als die derzeit verwendeten Batterien auf Elektrolytbasis. Das bedeutet, dass Sie bei gleichem Raum mehr Leistung haben können, was in einem Auto zu einer größeren Reichweite führt.

Nio wird den neuen Akku erst 2022 anbieten, es bleibt also noch etwas Zeit, aber der neue 150-kWh-Akku bietet im neuen ET7 620 Meilen mit einer einzigen Ladung. Das ist eine beachtliche Reichweite und ein guter Fortschritt gegenüber dem aktuellen Angebot.

Das Interessante an der Strategie von Nio ist, dass die Batterien mit einer Reihe von Modellen kompatibel sind - sie passen auch zu ES8, ES6 und EC6, sodass Sie Ihr Auto aufrüsten können.

Mit Nio können Sie das Auto kaufen und die Batterie leasen. Daher ist es wahrscheinlich, dass Sie in Zukunft dieses Leasing auf den neuen Batterietyp umstellen, die Batterie austauschen und die zusätzliche Reichweite genießen können.

Dies ist natürlich auf China beschränkt, wo Nio plant, seine Power Swap Station-Installationen auf bis zu 500 Standorte zu erweitern. Dies ist buchstäblich eine Batteriewechselstation, an der Sie einfahren, auf einige Tasten tippen können und die Maschine die Batterie in Ihrem Auto gegen ein neues Aggregat austauscht.

Abgesehen von ausgefallenen Batteriewechselmaschinen sollten Sie im Auge behalten, wie schnell Festkörperbatterien in großem Maßstab eingesetzt werden können. Die meisten Autohersteller haben diese Batterietechnologie im Visier und wir sollten in den nächsten Jahren ziemlich viele Fortschritte sehen.

Schreiben von Chris Hall.