Hummer EV Supertruck macht 0-60 in 3 Sekunden, fahre diagonal

(Pocket-lint) - GMC hat den neuen Hummer vorgestellt, der einen elektrischen Supertruck hervorbringt. Der Hummer, der früher das Übermaß an Automobilen symbolisierte, ist zurück - und will in seiner neuen Gestalt auf der Straße und im Gelände dominieren.

Das Aussehen des Hummers erinnert an die älteren Versionen dieses Lastwagens, aber es gibt ein Facelifting im Weltraumzeitalter mit einer eingebauten LED-Lichtleiste vorne und einer eingebauten Ladeanzeige. Außerdem wird die elektrische Leistung nicht beeinträchtigt.

Es wird mit einem 800-V-System betrieben, was bedeutet, dass es mit 350 kW aufgeladen werden kann, was es zu einem der am schnellsten ladenden Fahrzeuge auf der Straße macht. GMC sagt, dass Sie ungefähr 350 Meilen von der Batterie entfernt sind und dass die Laderate Ihnen 100 Meilen in 10 Minuten mit einem Ladegerät gibt. (Wir wissen derzeit nicht, wie hoch die tatsächliche Batteriekapazität ist.)

Die Schlagzeile ist, dass die Motoren 1000 PS leisten und in etwa 3 Sekunden von -60 Meilen pro Stunde beschleunigen, was erschreckend schnell ist - und klar darauf ausgelegt ist, dass nicht nur der Tesla Cybertruck diese beeindruckenden Zahlen erreichen kann.

Hummer möchte jedoch betonen, dass dies nicht nur eine sanfte elektrische Überarbeitung ist, sondern ein sehr leistungsfähiges Offroad-Fahrzeug mit einer Menge Technologie, die dies ermöglicht. Eine wichtige Ergänzung ist, dass es eine Hinterradlenkung gibt. Dies ermöglicht einen engeren Wendekreis und verbessert das Handling. Dank eines Krabbenmodus können Sie den Hummer jedoch tatsächlich diagonal fahren.

Weitere Merkmale könnten das sein, was Sie von einem Offroad-Champion erwarten - Ganzkörperschutz, adaptive Federung, die Ihnen einen Auftrieb von bis zu 6 Zoll ermöglicht, und eine Reihe von 18 Kameras, mit denen Sie das Auto vollständig sehen können - einschließlich Vorder- und Rückseite unterhalb.

Sie können auch die Glasdachplatten herausheben und im Kofferraum (vorderer Kofferraum) aufbewahren, damit Sie den Sonnenschein hereinlassen können. Ja, wir sind sicher, dass im neuen Fahrzeug viele Leute oben ohne auf kalifornischen Autobahnen fahren werden Hummer EV.

Die Produktion des neuen Hummer EV wird erst Ende 2021 beginnen und wir werden voraussichtlich mehr über die Preise und Modelle erfahren, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind. Erwarten Sie nicht, dass es billig ist.

Schreiben von Chris Hall.