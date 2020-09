Lucid Air verspricht, das nächste "leistungsstärkste" Elektroauto zu sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Elektroautomarkt ist wie ein Wettrüsten. Es gibt etablierte Marken wie VW und Hyundai, die gegen Neuankömmlinge um die Vorherrschaft kämpfen. Das Aushängeschild ist Tesla - der in diesem Segment einen besonderen Erfolg erzielt hat, während konkurrierende Unternehmen mitmachen wollen.

Lucid Motors ist einer dieser Spieler und kündigt den Lucid Air als neuesten Titelanwärter mit seiner neuen Limousine oder Limousine an. Als Silicon Valley-Unternehmen (wie Tesla) liegt sein Schwerpunkt auf Technologie und Rekorden, um sich einen Namen zu machen, anstatt in der Lage zu sein, seine etablierte Marke wie die etablierten Automobilhersteller abzuwägen.

Als solches soll die Lucid Air vom Bundesstaat Kalifornien inspiriert sein, über die Verwirklichung von Träumen sprechen und versprechen, die Dinge anders zu sehen.

Der Schlüssel zum Angebot des Unternehmens sei die Miniaturisierung seiner Komponenten, um den Platz zu maximieren und die Effizienz zu steigern. Das Unternehmen sagt: "Es ist ein ganzheitlicher, sauberer Ansatz für den fortschrittlichen EV-Bau, ohne vorhandene Standardlösungen zu verwenden, die so oft in EVs von alten Autoherstellern zu finden sind."

Das Ergebnis ist ein Auto, das eindeutig dem Tesla Model S Konkurrenz macht und über einen sportlichen Antrieb verfügt, der den Innenraum für einen luxuriösen Fahrgastraum bewahrt. Im Innenraum befindet sich ein 34-Zoll-Cockpit aus gebogenem 5K-Glas sowie eine integrierte Alexa-Sprachsteuerung und ein riesiges zentrales Display.

Das Auto, das behauptet, das aerodynamischste auf der Straße zu sein, ist schlank, lang und niedrig und nutzt viel Dachglas, um den Innenraum zu öffnen.

Aber es sind wirklich die Leistungsansprüche, die den Kopf verdrehen werden. Um sicherzustellen, dass Lucid Motors seine Spuren hinterlässt, soll der Air bis zu 1080 PS leisten und mit seiner Doppelmotorkonfiguration in 9,9 Sekunden eine Viertelmeile aufreißen können. In der obersten Konfiguration erreicht es in 2,5 Sekunden eine Geschwindigkeit von 0 bis 60 km / h.

Die Batterieansprüche sind ebenfalls groß: Ein erweiterter 113-kWh-Akku bietet beim Grand Touring-Modell eine Reichweite von 517 Meilen. Mit einem 900-V + -System, das mit den neuesten 350-kW-Gleichstromladegeräten kompatibel ist, die an einigen Orten zu sehen sind, wird ein schnellerer Ladevorgang behauptet.

Abgesehen von diesem wirklich schnellen Ladevorgang ist auch ein 19,2-kW-Wechselstromladegerät an Bord, um auch von schnelleren Wechselstromladegeräten zu profitieren.

Der Bau des besten Elektroautos ist natürlich mit Kosten verbunden, und das Air Dream Edition-Modell im Wert von 169.000 US-Dollar bietet 1080 PS und blitzschnelle Geschwindigkeiten mit einer Reichweite von 465 Meilen.

Aber wie Tesla plant Lucid Motors eine schrittweise Einführung von Modellen, sodass Sie auf das Erscheinen der günstigsten Version warten müssen:

Dream Edition: 465 Meilen, 1080 PS, 169.000 US-Dollar, 2. Quartal 2021

Grand Touring: 517 Meilen, 800 PS, 139.000 US-Dollar, 2. Quartal 2021

Air Touring: 406 Meilen, 620 PS, 95.000 US-Dollar, 4. Quartal 2021

Luft: TBA Meilen, TBAhp, $ 80.000, 2022

Die Herausforderung, der sich neue Elektrofahrzeuge häufig stellen müssen, liegt in der Herstellung und im Maßstab. Hier haben die etablierten Marken den Vorteil. Wir werden die Straßen im Auge behalten und sehen, ob die Lucid Air ihren kalifornischen Traum Wirklichkeit werden lässt.

