Zap-Map führt Zap-Pay ein, um das Aufladen von Elektrofahrzeugen in ganz Großbritannien zu vereinfachen

(Pocket-lint) - Zap-Map bietet eine praktische App, mit der viele Fahrer von Elektroautos öffentliche Ladegeräte finden. Das Unternehmen hat angekündigt, Zahlungen zu tätigen, mit dem Ziel, eine App anzubieten, die alle regiert.

Das Problem, mit dem EV-Benutzer derzeit konfrontiert sind, ist die Fragmentierung in ganz Großbritannien. Es gibt viele verschiedene Ladedienste, und für jeden müssen Sie eine andere App verwenden, sich bei einem anderen Dienst anmelden, Kartenzahlungen verwenden, Vorauszahlungen für Konten vornehmen oder durch eine andere Sammlung von Reifen springen, um die Ladung in Ihr Auto zu laden.

Der einzige Dienst, der wirklich einfach zu verwenden ist, ist das Tesla Supercharger-Netzwerk, wenn Sie ein Tesla-Besitzer sind. Wenn Sie Ihren Tesla jedoch in einem anderen Netzwerk aufladen möchten, haben Sie immer noch das gleiche Problem.

Zap-Pay zielt darauf ab, den Prozess zu vereinfachen, sodass Sie über die eine App suchen und aufladen können. Es handelt sich um eine kostenpflichtige Lösung, bei der Sie sich nicht bei allen Diensten registrieren müssen. Sie müssen lediglich eine Zahlungskarte über Zap-Pay verwenden. Sie müssen sich nicht einmal bei Zap-Map registrieren, obwohl das Unternehmen sagt, dass der Prozess reibungsloser verläuft, wenn Sie dies tun.

Es liegt jedoch eine holprige Straße vor uns, da Zap-Map bestätigt, dass Engenie der Startpartner für den Dienst ist. Zunächst wird Zap-Pay nur an 10 Standorten in Stratford, Gloucester, Chepstow und Bristol verfügbar sein, bevor bis Ende September die Abdeckung von mehr als 150 Schnellladestationen im ganzen Land erweitert wird.

Es wurde auch bestätigt, dass ESB EV Solutions, LiFE und Hubsta im Herbst 2020 in das Programm aufgenommen werden und 2021 eine breitere Einführung erhalten wird. Zap-Map sagt, dass es eine konkurrenzlose Abdeckung im ganzen Land bieten wird.

Was in der Ankündigung fehlt, ist die Bestätigung größerer etablierter Netzwerke - Ionity, Polar, Instavolt oder Ecotricity -, die in vielen Bereichen dominieren. Vor diesem Hintergrund ist alles, was getan werden kann, um EV-Fahrern das Aufladen ihrer Fahrzeuge zu erleichtern, wenn sie unterwegs sind oder ein neues Gebiet besuchen, eine gute Sache.

Schreiben von Chris Hall.