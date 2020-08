Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das britische Verkehrsministerium hat in einer Konsultation zu automatisierten Spurhaltesystemen (ALKS) offiziell Beweise angefordert. Dies ist ein erster Schritt zur Festlegung der Rechtsposition für selbstfahrende Autos auf den Straßen Großbritanniens.

Die Konsultation wird sich speziell mit den Technologien befassen, die hinter ALKS stehen, um herauszufinden, wie sich diese Systeme in Zukunft im britischen Recht verankern werden.

In der Ankündigung wird das System mit folgenden Worten beschrieben: "Mit dieser Technologie können Fahrer erstmals die Aufgabe des Fahrens an das Fahrzeug delegieren. Bei Aktivierung hält das System das Fahrzeug auf seiner Fahrspur und steuert seine Bewegungen über längere Zeiträume Zeit, ohne dass der Fahrer etwas tun muss. Der Fahrer muss bereit und in der Lage sein, die Fahrsteuerung wieder aufzunehmen, wenn er vom Fahrzeug dazu aufgefordert wird. "

Die meisten Fahrer werden wissen, dass solche Systeme bereits seit vielen Jahren für aktuelle Autos verfügbar sind, vom ProPilot von Nissan bis zum Autopiloten von Tesla - aber auch allgemein von den Sicherheitssystemen abgedeckt, die über die adaptive Geschwindigkeitsregelung verfügbar sind.

Die Nuance liegt hier im Wort "Delegation" - derzeit stellen viele Hersteller diese Systeme als Fahrerassistenz (ADAS) ein, und es gibt keinen Sinn für Delegation, da Sie jederzeit selbst die Kontrolle über das Fahrzeug behalten müssen. Die Konsultation wird sich damit befassen, dies in eine Situation zu ändern, in der die Technologie des Autos die Kontrolle hat.

Was bei dieser Konsultation in Großbritannien wichtig ist, ist die Auswirkung, die dies auf die Gesetzgebung haben könnte. Dies ist eines der Hindernisse für die Ermöglichung ordnungsgemäß autonomer Fahrzeuge auf den Straßen.

"In der Aufforderung zur Einreichung von Beweismitteln wird gefragt, ob Fahrzeuge, die diese Technologie verwenden, gesetzlich als automatisiertes Fahrzeug definiert werden sollten. Dies würde bedeuten, dass der Technologieanbieter für die Sicherheit des Fahrzeugs verantwortlich ist, wenn das System eingeschaltet ist, und nicht der Fahrer."

Bei dieser Konsultation geht es also weniger um die Technologie, sondern darum, wie sich dies auf die Verantwortung auswirkt. Derzeit ist der Fahrer für die Steuerung des Fahrzeugs verantwortlich, selbst wenn Systeme wie Autopilot auf dem Tesla verwendet werden, einem der fortschrittlichsten Systeme dieses Typs.

Tesla hat eine Reihe hochkarätiger Unfälle gesehen, die hervorgehoben wurden, weil das Fahrzeug während der Fahrt mit dem Autopiloten einen Unfall hatte. Der Fall, dass ein Fahrer auf den Beifahrersitz des M1 fährt, unterstreicht sowohl die technischen Fähigkeiten als auch die Komplikationen, die diese Systeme mit sich bringen. Im Rahmen der neuen Gesetzgebung werden Erkennungssysteme eingerichtet, um sicherzustellen, dass der Fahrer auf seinem Sitz bleibt, dass der Fahrer auf der Straße aufmerksam bleibt und im Falle eines Unfalls auf alle Daten zugegriffen werden kann, damit die Behörden sehen können, was tatsächlich passiert ist.

Die Ankündigung geht noch ein Stück weiter und besagt, dass im Laufe des Jahres 2020 eine öffentliche Konsultation zu Änderungen eröffnet wird, die an der Straßenverkehrsordnung erforderlich sind, um den Ergebnissen dieser jüngsten Untersuchung Rechnung zu tragen.

Das Verkehrsministerium sagt, dass der Prozess "Systeme für britische Fahrzeuge bis zum Frühjahr 2021 sehen könnte". Obwohl die Technologie bereits von vielen Herstellern existiert, könnte sie zu einer geringfügigen Änderung ihrer Implementierung führen, um den Anforderungen zu entsprechen, die sich aus diesen und aufeinanderfolgenden Konsultationen ergeben.

Schreiben von Chris Hall.