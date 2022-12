Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Brennstoffzellentechnologie befindet sich seit Ende des 18. Jahrhunderts in der Entwicklung, und Wasserstoffbrennstoffzellen gibt es seit Anfang der 1930er Jahre. Dennoch wurde sie noch nie so breit diskutiert wie heute.

Das liegt daran, dass die Technologie fast so weit ist, dass sie in Massenfahrzeugen eingesetzt werden kann, wobei die Brennstoffzellen in der Lage sind, Elektromotoren anzutreiben und keine Emissionen zu verursachen, ohne alle 100 bis 200 Kilometer nachgefüllt werden zu müssen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie über die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie wissen müssen und ob sie in Ihrem nächsten Auto zum Einsatz kommen könnte.

Was ist die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie?

Eine Brennstoffzelle ähnelt in mancher Hinsicht einer Batterie - sie liefert im Wesentlichen elektrischen Strom.

Während eine Batterie jedoch Energie speichert, erzeugt eine Brennstoffzelle ihre eigene. Sie verwendet einen Brennstoff - in diesem Fall Wasserstoff -, der chemisch mit dem Sauerstoff in der Luft reagiert und eine elektrische Ladung erzeugt. Diese Elektrizität kann dann zum Antrieb von Maschinen oder - im Falle von Fahrzeugen - entweder direkt zum Antrieb des Antriebsstrangs oder zum Aufladen einer wiederaufladbaren Batterie verwendet werden, die dann den Antrieb übernimmt.

Im Gegensatz zu Verbrennungsalternativen bestehen die Abfallprodukte des Prozesses nur aus ein wenig Wärme und Wasser (H2O). Es handelt sich also um eine emissionsfreie Technologie, die sich gut für die Zukunft des sauberen, umweltfreundlichen Reisens eignet.

Vorteile der Wasserstoff-Brennstoffzelle

Wasserstoff ist nicht nur emissionsfrei, sondern auch ein nachhaltiger Kraftstoff, beispielsweise im Vergleich zu fossilen Brennstoffen. Er ist sogar umweltfreundlich in der Herstellung.

Viele Wasserstoffproduktionsanlagen werden mit Solar- oder Windenergie betrieben und nutzen die Elektrolyse zur Gewinnung von Wasserstoff aus Wasser - sogar aus Meerwasser. Diese Methode hat eine sehr geringe CO2-Bilanz, und das bei der Herstellung in die Luft abgegebene Gas ist lediglich Sauerstoff.

Der auf diese Weise erzeugte reine Wasserstoff ist ideal für die Verwendung bei niedrigen Temperaturen, z. B. in Brennstoffzellen für Autos.

Natürlich sind nicht alle Wasserstoffproduktionsanlagen vollständig umweltfreundlich, und einige verwenden immer noch fossile Brennstoffe als Teil des Prozesses, aber man hofft, dass die elektrolytischen Methoden im Laufe der Zeit in größerem Maßstab eingesetzt werden können, um sicherzustellen, dass die gesamte Kette so kohlenstofffrei wie möglich wird.

Ein weiterer Vorteil der Brennstoffzellentechnologie gegenüber anderen emissionsarmen oder emissionsfreien Konkurrenten besteht darin, dass die Zellen potenziell viel Energie für relativ kleine Geräte erzeugen können. Das bedeutet, dass ein Auto, das Wasserstoff als Kraftstoffquelle nutzt, viel größere Entfernungen zurücklegen kann als ein rein elektrisches Pendant.

Hindernisse für Wasserstoff-Brennstoffzellen

Trotz der offensichtlichen Vorteile, die die Verwendung von Wasserstoff als Kraftstoff für Autos mit sich bringt, gibt es ein besonderes Hindernis, das die Hersteller derzeit von der Massenproduktion von Wasserstofffahrzeugen abhält: die Zugänglichkeit.

Obwohl es die Technologie und die Wasserstoffproduktionsanlagen schon seit Jahrzehnten gibt, ist die Infrastruktur leider nicht vorhanden, um Autos in großem Maßstab zu betreiben. Es mangelt vor allem an Betankungsstellen.

Derzeit gibt es nur 14 öffentlich zugängliche Tankstellen im Vereinigten Königreich. Und die meisten davon befinden sich in oder bei London. In Nordirland gibt es nur eine einzige - in Ulster.

Eines der größten britischen Wasserstofftankstellennetze, Motive Fuels (früher ITM Power), verfügt derzeit nur über vier Standorte. Das Unternehmen plant, weitere zu errichten, aber das sind bei weitem nicht genug, um den Kraftstoff derzeit als praktikable Verbraucheroption zu betrachten.

Ein weiteres mögliches Hindernis ist die Sicherheit. Wasserstoff ist ein hochentzündliches Gas, und sowohl der Transport als auch die Installation von sicheren Speicherlösungen sind - zumindest anfangs - kostspielig. Es hat den Vorteil, dass es im Gegensatz zu Benzin und Diesel ungiftig ist und sich schnell verflüchtigt, aber es muss vorsichtig gehandhabt werden, was eine spezielle Ausrüstung erfordert, die die große Mehrheit der herkömmlichen Tankstellen derzeit nicht unterstützt.

Dies könnte sich jedoch schnell ändern, da Wasserstoff als Ersatz für Erdgas in Betracht gezogen wird, beispielsweise für die Heizung von Haushalten. Dies könnte dazu führen, dass sich die Wasserstoffproduktion und -infrastruktur drastisch verändert, um Gas zu ersetzen, und gleichzeitig den Vorteil hat, dass auch Wasserstofffahrzeuge besser gewartet werden können.

Welche Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge sind derzeit erhältlich?

Die mangelnde Zugänglichkeit für den Verbraucher ist eindeutig ein großes Hindernis für die Automobilhersteller. Es ist unwahrscheinlich, dass sie in großem Umfang in die Produktion investieren, solange die Infrastruktur nicht vorhanden ist, um ihre Fahrzeuge zu unterstützen.

Es gibt jedoch bereits einige kommerziell erhältliche Modelle von Hyundai und Toyota auf dem Markt. Und die BMW Group hat sich verpflichtet, in naher Zukunft einen Prototyp eines Wasserstoffautos zu testen, während Land Rover im Jahr 2021 Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge auf den Straßen testen wird.

Der Hyundai Nexo ist ein Serienfahrzeug, das derzeit in Großbritannien erhältlich ist. Leider kostet er aber knapp 70.000 £.

Seit kurzem gibt es auch den Toyota Mirai der zweiten Generation, der etwas günstiger ist, ein elegantes Design hat und eine potenzielle Reichweite von bis zu 400 Meilen bietet.

Dafür sorgen die Bordbatterie sowie der Wasserstofftank und die Brennstoffzellen.

Toyota hat sich auch mit BMW zusammengetan, um die Brennstoffzellentechnologie für das i Hydrogen NEXT Konzept des deutschen Konzerns zu liefern, das sich derzeit in der Testphase befindet.

Es wird allerdings noch eine Weile dauern, bis BMW ein Wasserstoffauto in Serie baut: "Frühestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts", so das Unternehmen in einer Erklärung.

Fairerweise muss man sagen, dass die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie noch in den Kinderschuhen steckt - zumindest für den Einsatz im Auto. Und es ist wahrscheinlich, dass wir noch einige Jahre warten müssen, bis die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie die magische Mischung aus Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit erreicht.

Aber zum Glück haben sich die Automobilhersteller in der Zwischenzeit der Weiterentwicklung der vollelektrischen Technologien verschrieben, was ihnen zugute kommen dürfte, bis der wirkliche "Game Changer" eintrifft.

Schreiben von Rik Henderson.