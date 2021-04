Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie daran denken, auf ein Elektroauto umzusteigen , sind Sie nicht allein. Obwohl Verbrennungsmotoren immer noch den größten Teil des Marktes ausmachen, haben Absatz und Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen im vergangenen Jahr zugenommen.

Es gibt viel zu beachten, aber es ist vielleicht keine so große Herausforderung, wie Sie vielleicht denken.

Fangen wir hier an. Nur weil ein Elektroauto keinen Motor hat, heißt das nicht, dass es komisch ist. Selbst wenn Sie in der Vergangenheit gerne gefahren sind, gibt es keinen Grund, warum Sie nicht gerne Elektroautos fahren - sie sind in keiner Weise seltsam.

Im Gegenteil. Elektroautos sind eigentlich sehr schön zu fahren. Einige sind entschieden futuristisch in ihrem Ansatz, andere sind völlig konventionell. Schlüpfen Sie in den Mini Electric oder den Audi e-tron und es gibt kaum einen Unterschied zur Verbrennungsversion in Bezug auf Qualität, Ausstattung oder Ausstattung.

Einige Elektroautos sind futuristisch, wie das Tesla Model X, aber jetzt gibt es eine große Auswahl an Elektroautos, die allen Anforderungen gerecht werden, und alle fahren live mit jeder anderen Automatik - aber ohne Turboverzögerung und viel weniger Lärm.

Die wahrgenommene Reichweite ist der am häufigsten genannte Nachteil von Elektroautos. Es ist nicht zu vermeiden, dass selbst das einfachste Benzinauto eine größere Reichweite hat als die meisten Elektroautos. Wenn es um die Reichweite geht, sollten Sie sich davon jedoch nicht zurückhalten lassen.

Denken Sie an die letzten 6 Monate der Nutzung Ihres Autos. Wie oft sind Sie an einem Tag über 200 Meilen gefahren? Wenn Sie nicht viele Autobahnkilometer zurücklegen, liegt Ihre tägliche oder sogar wöchentliche Fahrt wahrscheinlich in der Reichweite der meisten Elektroautos.

Das ist das Wichtigste, um herauszufinden: Wie viel Reichweite benötigen Sie für Ihr reguläres Fahren, anstatt wie viel Reichweite würden Sie benötigen, um diese eine Reise abzudecken, die Sie jedes Jahr machen, um in den Urlaub zu fahren?

Es ist nicht zu vermeiden, dass das Fahren für 4 Stunden, das Anhalten zum Nachfüllen für 5 Minuten und das Wiederholen des Vorgangs in einem Elektroauto nicht vergleichbar sind. Aber wie oft machst du das eigentlich?

Für diejenigen, die eine größere Reichweite und ein schnelleres Laden wünschen, ist Tesla wahrscheinlich die Antwort - und das Tesla Model 3 ist aus diesem Grund sehr beliebt. Die Leistung ist sehr gut und der Preis nicht zu teuer, obwohl neuere Modelle wie der VW ID.4 eine Alternative darstellen.

Um es auf den Punkt zu bringen: Das Aufladen erfolgt für ein Elektroauto wie das Auftanken für ein Verbrennungsauto. Für viele Besitzer von Elektroautos erfolgt das Aufladen zu Hause. Alle Elektroautos werden über eine Standardsteckdose aufgeladen. Je nach Größe der Batterie kann dies jedoch sehr lange dauern. Kleinere Autos wie der Mini Electric oder der Honda e werden über Nacht aus einer Standardsteckdose aufgeladen.

Die häufigste Lösung für das Aufladen zu Hause ist die Installation einer Wallbox. Dies kann Sie je nach Auswahl etwa 500 GBP kosten. Oft stehen jedoch Zuschüsse zur Kostensenkung oder Angebote von Autoherstellern zur Verfügung, um das Geschäft beim Kauf des Autos zu versüßen. Für die meisten Menschen kann ein 7-kW-Ladegerät installiert werden, das Ihr Auto dreimal schneller als eine normale Steckdose auflädt.

Ja, es ist ein anfänglicher Aufwand, eine Wallbox anzubringen, aber Sie können dann von Ihrem Laufwerk aus aufladen, ohne irgendwohin gehen zu müssen. Es passiert über Nacht und die Kosten sind im Vergleich zu herkömmlichem Benzin oder Diesel minimal. Das könnte bedeuten, dass Sie Pfund ausgeben, um Ihr Auto aufzuladen, anstatt das Zehnfache an einer Tankstelle.

Das Beste ist, wenn Sie eine Wallbox haben, funktioniert sie mit jedem Elektroauto. Wenn also Freunde übers Wochenende kommen, können sie auch aufladen. Dies bedeutet auch, dass Sie das Haus häufig mit voller Ladung verlassen und nicht mit einem halb leeren Tank.

Wenn Sie zu Hause nicht aufladen können, weil Sie nicht abseits der Straße das Auto parken können, ist das öffentliche Aufladen der richtige Weg. Auch dies ist kein Hindernis für den Besitz von Elektroautos, sondern nur etwas, das berücksichtigt werden muss.

Ja, wenn Sie auf der Straße parken und zu Hause nicht aufladen können, müssen Sie etwas genauer überlegen, wann und wie Sie Ihr Auto aufladen. Einige Standorte investieren in Ladelösungen auf der Straße, obwohl diese derzeit eher selten sind. Wenn Sie zur Arbeit fahren, installieren immer mehr Arbeitgeber elektrische Ladestationen - und das könnte Ihr Problem lösen.

Alternativ gibt es viele öffentliche Lademöglichkeiten - diese kosten Sie jedoch mehr als eine Wallbox. Möglicherweise finden Sie Supermärkte, in denen Sie kostenlos aufladen können. Dies sind jedoch häufig langsamere Ladegeräte, die nur nützlich sind, wenn Sie längere Zeit einkaufen.

Die besten öffentlichen Ladegeräte sind die Schnellladegeräte. Diese kommen mit zunehmender Geschwindigkeit in verschiedenen Formen vor. In Parkhäusern, Restaurants und Hotels werden Ladegeräte mit einer Leistung von 50 kW angezeigt. Sie berechnen zwar etwas mehr Strom, Ihr Auto wird jedoch wahrscheinlich in etwa 90 Minuten aufgeladen.

Es gibt auch Ladegeräte über 100 kW, die Ihr Auto in maximal 45 Minuten aufladen. Diese befinden sich auf den meisten Autobahnen und umfassen das Tesla Supercharger-Netzwerk . Während Tesla-Besitzer jedes der öffentlichen Ladegeräte verwenden können, können nur Tesla-Besitzer die Supercharger verwenden - und das Supercharger-Netzwerk ist derzeit eines der besten Ladesysteme. Für diejenigen mit einem Tesla ist das Fahren zum örtlichen Kompressor für eine vollständige Schnellladung eine praktikable Alternative zum Laden zu Hause.

Es gab einige teure Elektroautos. Das Tesla Model S und X, Audi e-tron und Jaguar i-Pace sind Beispiele für Elektroautos, die teurer sind, als sich viele leisten können. Aber sie sind im Premium-Segment und unbestreitbar plüschig.

Aber das ändert sich langsam, und es erscheint viel mehr Abwechslung. Ja, die anfänglichen Kosten sind mehr als ein Benzin- oder Dieseläquivalent, aber die laufenden Kosten sind dann viel niedriger. Wenn Sie den Sweet Spot zwischen Reichweite und Preis erreichen, finden Sie Modelle wie den Hyundai Kona Electric, den Kia e-Niro oder den Kia Soul EV, die alle fast 300 Meilen weit fahren.

Der Nissan Leaf e + sitzt auch in diesem Bereich, während der Honda e, der Mini Electric, der Renault Zoe und andere günstiger sind und eine geringere Reichweite haben. Für diejenigen, die einen Mietvertrag abschließen, zahlen Sie möglicherweise etwas mehr für Ihr Auto, aber Sie zahlen weniger, um es mit Strom zu versorgen.

Dies ist wahrscheinlich einer der am meisten diskutierten Punkte rund um Elektroautos - die Tatsache, dass eine riesige chemische Batterie darin sitzt und Seltenerdelemente verwendet werden. In der Tat geschieht der größte Teil des CO2-Fußabdrucks eines Elektroautos, bevor es überhaupt an Ihre Tür geliefert wird.

Das stimmt, aber es ist nicht die einzige Seite des Arguments, denn die Luftverschmutzung durch Auspuffemissionen und Bremsstaub ist in Innenstädten und auf stark befahrenen Straßen ein großes Problem - und Elektroautos haben keine Auspuffemissionen und verwenden die Bremsen dank viel seltener regeneratives Bremsen.

Die Hersteller stellen sicher, dass sie grüne Energie für die Herstellung von Autos und Batterien verwenden, was bedeutet, dass viele Elektroautos viel nachhaltiger hergestellt werden als Verbrennungsautos in der Vergangenheit. Dies ist etwas, worüber VW mit der Einführung seines Elektroautos ID.3 ziemlich offen ist - und viele andere schaffen umweltfreundlichere Lieferantenketten als andere Modelle in der Vergangenheit.

Es gibt auch das Argument, dass Strom aus Kohlekraftwerken stammt, sodass Sie die Emissionen nur an einen anderen Ort verlagern. Ja, in einigen Teilen der Welt stammt der größte Teil des Stroms aus Kohlekraftwerken, aber in Großbritannien stammt ein großer Teil aus erneuerbaren Energien - und viele öffentliche Ladesysteme nutzen grüne Quellen. Auch Hausbesitzer können sich für nachhaltige inländische Lieferanten entscheiden.

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, nicht nur ein Elektroauto zu haben, sondern auch Sonnenkollektoren und eine Haushaltsenergielösung (normalerweise aus wiederverwendeten Batterien für Elektroautos), sodass Sie Ihren eigenen Strom erfassen und speichern können, sodass Sie völlig außer Betrieb sind Netz, obwohl dies mit erheblichen Kosten verbunden ist.

Es besteht kein Zweifel, dass Elektroautos die größte Veränderung sind, die die Automobilwelt seit einem Jahrhundert erlebt hat. Für viele ist es eine Veränderung in der Art und Weise, wie Sie Ihr Auto betrachten und - bis zu einem gewissen Grad - Ihr Auto benutzen. Das Wichtigste ist jedoch, sich nicht auf das zu konzentrieren, was Sie nicht bekommen, und sich auf das zu konzentrieren, was Sie bekommen.

Für einige von uns in Großbritannien steht eine Frist von 2030 für das Ende des Verkaufs neuer Verbrennungsautos an, aber das ist kein Grund zur Sorge: Elektroautos machen Spaß, sie sind vernetzt und modern und mit viel cleverer Technologie ausgestattet . Wenn Sie zu Hause aufladen können, ist das viel einfacher, als zu einer Tankstelle gehen zu müssen - insbesondere für diejenigen, die möglicherweise aus der Ferne leben, nicht nur für diejenigen, die in Städten leben.

Anstatt sich auf so etwas wie Reichweite einzulassen, bieten uns Elektroautos die Möglichkeit, die bevorstehende Veränderung anzunehmen.

Schreiben von Chris Hall.