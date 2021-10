Beste Bond-Fahrzeuge: Die besten Autos, Flugzeuge und mehr aus den Filmen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn man im gleichen Satz an die James-Bond-Filme und -Fahrzeuge denkt, denkt man wahrscheinlich sofort an Aston Martin. Bonds gewähltes Transportmittel hat im Laufe der Jahre jedoch viele andere Fahrzeuge umfasst. Einige seltsam und verrückt, so einfach großartig.

Wir haben die besten Fahrzeuge aus den James-Bond-Filmen für Sie zusammengestellt. Von schnellen Aston Martins bis hin zu Hightech-Monstern.

Lotus Esprit S1

Der Aston Martin DB5 ist vielleicht das bekannteste und ikonischste aller Bond-Autos, aber der Lotus Esprit S1 ist möglicherweise einer unserer Favoriten. Denn wer möchte nicht ein Auto, das unter Wasser fahren kann, ohne zu rosten oder in der Tiefe zu versinken? Außerdem sah es auch super aus.

Im Jahr 2014 wurde dieses Auto bei einer eBay-Auktion für coole 1 Million US-Dollar zum Verkauf angeboten.

Die Sonnenstrahl-Alpin

Okay, es ist vielleicht nicht "das Beste", aber es ist das erste Bond-Auto. Der Sunbeam Alpine war vielleicht nicht das heißeste Auto, aber er hatte einiges an Kraft und wurde sogar von Stirling Moss bevorzugt.

Dieses Auto spielte eine große Rolle in Dr. No von 1962 und war auch an einigen Verfolgungsjagden mit Oldtimern beteiligt. Es fehlten die Gadgets anderer Bond-Autos, aber Bond schaffte es dennoch, es zu stylen.

Acrostar BD-5J

Der urkomische und süße Acrostar BD-5J war ein winziger Jet, der 1983 in der Eröffnungssequenz von Octopussy auftauchte und Roger Moore zu seinen üblichen Possen brachte.

Der Acrostar war ein echtes Flugzeug und wurde in einer selbstgebauten Form geliefert, die es Piloten ermöglichte, ihr eigenes Flugzeug zu bauen. Es war auch eine beeindruckende Kleinigkeit, die bei einer Höchstgeschwindigkeit von 232 Meilen pro Stunde erreichte.

Citroën 2CV

Einer der unwahrscheinlichsten Bond-Fahrzeuge, der Citroën 2CV, fügte dem 1981er Bond-Klassiker For Your Eyes Only etwas Heiterkeit hinzu. Es wurde angeschlagen, zertrümmert und in eine klassische Abfahrtsjagd verwickelt, bei der es über ein böses Auto sprang.

Krokodilboot

Bei Bond geht es nicht nur um schnelle Autos und schnelle Frauen, manchmal nutzte er andere interessante, urkomische oder geniale Wege, um sich fortzubewegen.

In Octopussy benutzte Roger Moore dieses als Krokodil getarnte Ein-Mann-Boot, um herumzuschleichen. Ganz klassisch.

Toyota 2000 GT

Der Toyota 2000 GT, der in You Only Live Twice erschien, war eine ganz besondere Edition eines Autos, das bereits nur eine begrenzte Auflage gesehen hatte. Nur 300 dieser Autos wurden produziert. Er galt als erster japanischer Supersportwagen und soll viel Spaß machen.

Der Film, der im Film erschien, war eine Faux-Softtop-Version des Oldtimers. Eine Cabrio-Version dieses Autos konnte man nicht kaufen, es wurde nur für den Bond-Film so hergestellt und manche sagen, das sei nur der Fall, weil Sean Connery für das Standardmodell zu groß war.

BMW 750iL

Der BMW 7er ist als hochwertiges und luxuriöses Fahrzeug bekannt. Aber Bonds 750iL war noch spezieller. Es enthielt nicht nur den klassischen 5,4-Liter-V12-Motor, sondern verfügte auch über eine Bewaffnung, die 12 Raketen, Tränengasspender, ein verstärktes Chassis und mehr umfasste.

Das Highlight war höchstwahrscheinlich das System, das es Pierce Brosnans Bond ermöglichte, es mit seinem Telefon aus der Ferne zu steuern.

Ford Mustang Mach 1

Amerikanische Muscle-Cars sind nicht das, was man von einem britischen Geheimagenten erwarten würde, aber Bond war schon immer voller Überraschungen.

In Diamonds Are Forever benutzte Sean Connery es, um der Polizei bei einer rasanten Verfolgungsjagd durch die Straßen von Las Vegas auszuweichen. Die klassische Szene beinhaltete, wie Bond das Auto auf zwei Räder stellte, um durch eine enge Gasse zu gelangen.

AMC Hornet

Die Hornet ist vielleicht nicht das sexieste Bond-Fahrzeug, aber sie hat eine der denkwürdigsten Leistungen in der Serie abgeliefert. Während The Man with the Golden Gun aus dem Jahr 1974 gelang Roger Moores Bond ein 360-Grad-Korkenziehersprung über eine kaputte Brücke, während er Scaramanga jagte.

Ein toller Stunt und einer, der dem Auto einen Platz in den Guiness World Records einbrachte, weil es die "erste Astrospirale in einem Film" aufführte.

Jaguar CX75

Der Jaguar CX75 erschien 2015 in Spectre, aber nicht als Bonds Auto, sondern als das von Mr. Hinx – einem der Attentäter, der für Spectre arbeitet.

Sieben dieser Autos wurden für den Film geliefert und wurden anscheinend "um einen Spaceframe gebaut, der nach den Spezifikationen der Rallye-Weltmeisterschaft gebaut wurde". Der CX75 war mit einem 1,6-Liter-Turbo- und Kompressormotor ausgestattet, der von zwei Elektromotoren unterstützt wird, was ihn flink und raffiniert macht.

Aston Martin Vanish

Obwohl dieses Auto in der realen Welt nicht zu hoch angesehen wurde, war es in Die Another Day ziemlich großartig. Es war nicht nur vollgepackt mit den üblichen Geräten und Waffen, sondern konnte auch auf Knopfdruck unsichtbar werden. Wer möchte das nicht?

Shooterz

Der Aston Martin DB5

Natürlich wäre die Liste der besten Bond-Fahrzeuge ohne den legendären Aston Martin DB5 vollständig. Es erschien in verschiedenen Bond-Filmen, darunter Goldfinger, Thunderball, Goldeneye, Tomorrow Never Dies und Casino Royale.

Dieses ikonische Auto war mit allen möglichen Geräten ausgestattet, von Radmessern bis hin zu in die vorderen Kotflügel eingebauten Maschinengewehren und mehr. Eines der offiziellen Autos stand bereits 2010 zur Versteigerung und ein weiteres wurde am 15. August 2019 bei Sothebys versteigert. Es wurde für 6 Millionen US-Dollar und Wechselgeld verkauft.

Aston Martin V8 Volante

Ein weiterer klassischer Bond-Auto, diesmal von The Living Daylights. Der Aston Martin V8 Volante war vielleicht nicht der schnittigste oder interessanteste Aston, aber er war immer noch ein Kracher. Besonders interessant mit der Fähigkeit, plötzlich den Himmel sprießen zu lassen und die verschneiten Pisten aufzureißen. Das Hinzufügen von Raketenboostern machte den V8 Volante nur noch attraktiver.

Kleine Nellie

In You Only Live Twice benutzte Bond einen Wallis WA-116 Gyroplane, der amüsant als Little Nellie bekannt ist. Im Gegensatz zu den handelsüblichen Versionen war diese mit Maschinengewehr, Raketenwerfer und Flammenwerfer ausgestattet. Es wurde auch in einer der einzigen Luftschlachten von James Bond verwendet.

Tuk Tuk

Ein weiterer nicht zu unterschätzender klassischer Bond. Bond benutzte dieses dreirädrige Taxi in Octopussy, um schnell zu entkommen. Natürlich packte dieses Tuk-Tuk wie andere Fahrzeuge der Serie mehr unter die Haube, als irgendjemand erwartet hatte. Das Ergebnis war eine brillante Verfolgungsjagd durch die indischen Straßen.

