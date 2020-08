Selbstfahrende Autos: Autonome Fahrstufen erklärt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Autonomes Fahren ist ein Begriff, an den wir uns neben Elektro- und Hybridantrieb langsam gewöhnen, wenn die Fahrzeuge der Zukunft die Straßen übernehmen.

Wir sind immer noch ein gutes Stück von völlig fahrerlosen Autos entfernt, aber die Technologie, die das Fahren ein bisschen einfacher und sicherer macht, taucht in Autos auf und ab der Autobahn auf.

Aber Sie haben vielleicht bemerkt, dass es verschiedene Ebenen des autonomen Fahrens gibt, von 0 bis 5. Aber was bedeuten sie eigentlich? Lassen Sie uns erklären.

SAE International (Society of Automotive Engineers) veröffentlichte 2014 das Klassifizierungssystem für die sechs verschiedenen Autonomiestufen, das anschließend in den Jahren 2016 und 2018 mit dem Titel "Taxonomie und Definitionen für Begriffe im Zusammenhang mit Fahrautomationssystemen für Kraftfahrzeuge auf der Straße" aktualisiert wurde.

Jede Ebene wird danach klassifiziert, wie viel ein Fahrer zum Eingreifen benötigt und wie aufmerksam er sein muss, wenn er sich hinter das Steuer eines autonomen Fahrzeugs setzt.

Immer mehr wird auf diese Ebenen im Zusammenhang mit der Diskussion autonomer Merkmale in Autos Bezug genommen.

Das Klassifizierungssystem besteht aus sechs Autonomieebenen, die von Stufe 0 bis Stufe 5 reichen:

Stufe 0: Ein Fahrzeug der Stufe 0 könnte gerade auf Ihrer Einfahrt stehen. Sie haben überhaupt keine autonomen oder selbstfahrenden Steuerungen, und alle Aspekte des Fahrens müssen vom Fahrer erledigt werden, einschließlich der Reaktion auf Gefahren.

Stufe 1: Die Autonomie der Stufe 1 ist heute auf Straßen am verbreitetsten. Es bezieht sich auf Autos mit Systemen, die es dem Auto und dem Fahrer ermöglichen, die Kontrolle über das Fahrzeug zu teilen. Die adaptive Geschwindigkeitsregelung, die Geschwindigkeit und Distanz im Vergleich zum vorausfahrenden Fahrzeug regelt, ist ein gutes Beispiel, da der Fahrer immer noch auf die Lenkung achten muss.

Eine Parkassistenzfunktion ist ebenfalls ein Beispiel für Stufe 1, da der Fahrer die Geschwindigkeit des Fahrzeugs steuern muss, während sich das Auto um die Lenkung kümmert.

Bei den meisten Herstellern gibt es eine Reihe von Sicherheitsmerkmalen, die eine gewisse Autonomie der Stufe 1 bieten.

Stufe 2: Fahrzeuge der Stufe 2 verfügen über interne Systeme, die alle Aspekte des Fahrens berücksichtigen: Lenken, Beschleunigen und Bremsen. Der Fahrer muss jedoch eingreifen können, wenn ein Teil des Systems ausfällt.

Level 2 wird auch als "Hands-Off" bezeichnet. Der Fahrer muss jedoch immer die Hände am Lenkrad halten und auf die Straßenverhältnisse achten.

Der Autopilot von Tesla kann als Stufe 2 eingestuft werden, da er Sie automatisch auf der rechten Spur auf der Straße hält und Sie im Stau in sicherem Abstand vom vorausfahrenden Auto hält. Nissans ProPilot ist ebenfalls Stufe 2, wie im Nissan Leaf zu finden .

Level 3: Level 3 Fahrzeuge können wirklich als autonom angesehen werden. Oft als "Eyes-Off" -Fahrzeuge bezeichnet, können diejenigen, die in Stufe 3 fallen, dem Fahrer ermöglichen, sich zurückzulehnen und zu entspannen, da das Auto sich während der Fahrt um alles kümmern kann.

Autofahrer dürfen ihr Telefon sicher benutzen oder Filme ansehen, obwohl sie immer noch zur Hand sein müssen, um bei Bedarf einzugreifen, sodass ein Einschlafen keine Option ist.

Der Audi A8 war das erste Auto, das Autonomie der Stufe 3 beanspruchte, da er alle Aspekte des Fahrens im langsamen Verkehr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 km / h übernehmen kann. Dieses Update kam jedoch nie zum Auto und wurde seitdem aufgegeben, da es sich derzeit um eine regulatorische Grauzone handelt: Ob es legal ist, in einem Zustand ohne Augen zu fahren, ist eine andere Sache - derzeit müssen Sie immer noch die Kontrolle darüber haben das Fahrzeug beim Fahren auf öffentlichen Autobahnen.

Level 4: Level 4-Autos werden als "Mind-Off" bezeichnet, da sie so fähig sind, dass der Fahrer überhaupt nicht eingreifen muss, sodass Sie schlafen gehen können, wenn Sie möchten.

Es gibt jedoch einige Einschränkungen, da der vollständige Selbstfahrmodus nur in bestimmten, geofenced Bereichen oder im Stau aktiviert werden kann. Befindet sich das Auto nicht in einem bestimmten Bereich oder im Stau, muss es sich in Sicherheit bringen können, wenn der Fahrer im Notfall nicht die Kontrolle übernehmen kann.

Das beste Beispiel für ein Fahrzeug der Stufe 4 ist das Waymo-Projekt von Google . Waymo-Fahrzeuge fahren in den USA seit einiger Zeit fahrerfrei, obwohl ein Testfahrer für den Fall zur Verfügung steht, dass etwas schief geht.

Level 5: Level 5 Autos sind solche, die keinerlei menschliche Interaktion erfordern. Sie sind vollständig autonome Fahrzeuge. Beispiele für Fahrzeuge der Stufe 5 sind Robotertaxis oder das Aicon-Konzept von Audi .

Wir sind noch weit davon entfernt, Fahrzeuge der Stufe 5 in die Massenproduktion zu bringen, obwohl Elon Musk behauptete , Tesla würde 2020 für Stufe 5 bereit sein.

Und natürlich gibt es noch keine Gesetzgebungsstruktur für Level 5.

Der Ride-Sharing-Riese Uber hat mit Volvo einen Vertrag über die gemeinsame Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge unterzeichnet. Volvo wird das Auto bauen - und Volvo ist bekannt für sein hohes Maß an Sicherheit - und Uber wird es dann nehmen, daran basteln und es in Form eines selbstfahrenden Taxis auf die Straße bringen.

Nissan ist ein weiterer Autohersteller, der sich mit selbstfahrenden Kabinen befasst , und hat begonnen, seinen Easy Ride-Service in Yokohama, Japan, zu testen. Pünktlich zu den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Jahr soll ein vollwertiger autonomer Taxiservice eingerichtet werden.

Wie bereits erwähnt, möchte Tesla auch, dass Ihr Auto ein selbstfahrendes Taxi sein kann, wenn Sie es nicht benutzen.

In den meisten Ländern werden autonome Fahrsysteme unter bestimmten Bedingungen getestet, normalerweise mit speziellen behördlichen Genehmigungen. Die derzeitigen Systeme, die bis zur SAE-Stufe 2 reichen, werden als Fahrerassistenzsystem (ADAS) eingestuft. Dies bedeutet, dass der Fahrer rechtlich für das Fahrzeug verantwortlich ist und jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug behalten muss.

In Großbritannien hat eine Konsultation begonnen, in der die rechtliche Verantwortung für solche Systeme untersucht wird. Dies könnte als erster Schritt zu den rechtlichen Änderungen angesehen werden, die erforderlich sind, um autonome Autos auf die Straßen Großbritanniens zu bringen.

Schreiben von Chris Hall.