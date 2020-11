Android Auto erkundet: Tipps, Tricks und alles, was Sie wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Android Auto gibt es schon seit einigen Jahren. Android Auto wurde 2014 angekündigt und erstmals in Head-Units von Drittanbietern wie Pioneer eingesetzt. Heute ist es jedoch genauso verbreitet wie CarPlay, das Apple-Äquivalent . Es ist von den meisten Mainstream-Herstellern erhältlich und wird als eigenständige App für Telefone für diejenigen ausgeführt, die keinen Support im Auto haben.

Wir haben Android Auto für viele Autos verwendet und hier finden Sie alles, was Sie darüber wissen müssen.

Android Auto ist genau das, wonach es sich anhört: Es ist Android zum Fahren. Das Wichtige an Android Auto ist, dass es auf Ihrem Telefon läuft und mit Ihrem Auto verbunden ist. In den meisten Fällen zeigt das Auto lediglich die Android Auto-Oberfläche an und ermöglicht die Interaktion, während das Telefon die gesamte Datenverarbeitung und Konnektivität übernimmt.

Android Auto ist eine kostenlose App für Android-Telefone, die bei Google Play erhältlich ist. Sie müssen die App auf Ihrem Telefon und eine Verbindung zu Ihrem Auto haben, um Android Auto verwenden zu können. Es funktioniert jedoch nicht nur mit jedem Auto - der Autohersteller muss den Support für den Service aktivieren. Danach sind alle Iterationen von Android Auto im Wesentlichen gleich und bieten Zugriff auf wichtige Informationen, die Sie möglicherweise während der Fahrt benötigen, ohne Ihr Telefon berühren zu müssen.

Während die meisten Autos ab Mitte 2020 eine Kabelverbindung über USB im Auto benötigen, wurde drahtloses Android Auto zunehmend für Google- und Samsung-Modelle verfügbar und von einigen Herstellern wie BMW und VW unterstützt, jedoch nur bei neueren Modellen.

Android Auto wird auch auf Ihrem Telefon als eigenständiger Dienst für Ihren Telefonbildschirm ausgeführt. Wenn Sie keine Verbindung zu Ihrem Auto herstellen können, erhalten Sie diesen Zugang direkt über Ihr Telefon, wenn Sie Ihr Telefon in einer geeigneten Halterung montieren.

Dies ist keine vollständige Liste, aber hier sind einige große Autohersteller, die Android Auto unterstützen:

Alfa Romeo

Audi

BMW ( über Betriebssystem 7 )

Cadillac

Citroen

Dacia

Ausweichen

Fiat

Ford

GMC

Honda

Hyundai

Jaguar

Jeep

Kia

Land Rover

Lincoln

Mazda

Mercedes Benz

Nissan

Peugeot

Renault

Sitz

Skoda

Opel

VW

Volvo

Wenn Ihr Auto Android Auto nicht unterstützt oder zu alt ist und Sie keine Verbindung herstellen können, können Sie Android Auto auf Ihrem Telefon weiterhin als eigenständiges Erlebnis verwenden.

Sie können die Android Auto-App für Ihr Gerät von Google Play herunterladen. Wenn Sie die App nicht haben und eine Verbindung zu einem kompatiblen Auto herstellen, werden Sie aufgefordert, sie herunterzuladen.

Sobald Sie es installiert und eingerichtet haben, können Sie eine Verbindung zum Auto herstellen.

Die App übernimmt das Herstellen einer Bluetooth-Verbindung zum Auto. Für viele Autos bedeutet dies, dass Sie alle Ihre Kontakte für die Telefonunterstützung des Autos zur Verfügung haben und vollständig in Android Auto und das vorhandene System des Autos integriert werden können Bluetooth-Geräte müssen über die herkömmliche Methode gekoppelt werden.

Für Benutzer von drahtlosem Android Auto wird eine Verbindung über Bluetooth und 5-Hz-WLAN hergestellt. Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Auto, um sie einzurichten.

Android Auto hat die Fähigkeit, Ihr dummes Auto schlauer zu machen oder Ihrem bereits intelligenten Auto Vertrautheit zu verleihen.

Es ist einfach, bietet grundlegende Funktionen und verhindert, dass Sie beim Fahren mit Ihrem Telefon herumspielen. In gewisser Weise wird der "Automodus" repliziert, den einige Telefone früher angeboten haben, ohne dass Sie Ihr Telefon als zusätzliches Display andocken müssen. Da es nicht viele Apps gibt, können diese über die gitterbasierte Startseite angezeigt werden. Eine einfache Startschaltfläche in der Ecke und andere Steuerelemente werden bei der Verwendung in der unteren Leiste angezeigt (z. B. Mediensteuerelemente) eine bestimmte Funktion.

Google Assistant ist eine wichtige Komponente, mit der Sie entweder durch Sprachaktivierung oder durch Tippen auf das Symbol in der Ecke sprechen können. Da dies auf Ihrem Telefon ausgeführt wird, hat Google Assistant Zugriff auf alle Funktionen, sodass Sie nicht nur Musik steuern, sondern auch Fragen stellen, Nachrichten per Sprache senden und vieles mehr können. Im Allgemeinen ist Google Assistant auch viel besser als das Sprachsystem Ihres Autos.

Obwohl Andriod Auto in einigen Fällen bei allen Fahrzeugen gleich ist, können unterschiedliche Bildschirmlayouts in einigen Fällen ein leicht unterschiedliches Layout erzwingen.

Es werden nur kompatible Android Auto-Apps angezeigt, die grundlegende Anruf-, Navigations- und Musikfunktionen abdecken. Wenn Sie also Waze für Ihre Navigation und Spotify für Ihre Musik verwenden möchten, ist dies kein Problem. Android Auto befindet sich als Ebene über dem vorhandenen System des Fahrzeugs, sobald Sie es anschließen, sodass Sie weiterhin Zugriff auf beide Systeme haben. Dies bedeutet, dass Sie beispielsweise das Autoradio, aber Android Auto für die Navigation verwenden können. Das Umschalten zwischen den beiden ist oft nur ein Fall, bei dem eine entsprechende Bildschirmtaste gedrückt wird.

Wie Sie mit Android Auto interagieren, hängt von dem Auto ab, in dem Sie sich befinden. Deshalb muss der Autohersteller den Support aktivieren.

Wenn das Auto keinen Touchscreen hat, steuern Sie ihn über den Controller im Auto. Dies ist bei etwas älteren Autos üblich. Es dauert nur ein paar Minuten, um sich vertraut zu machen. Normalerweise drehen Sie ein Einstellrad, um durch die Optionen zu navigieren, oder klicken Sie auf und ab, um sich zu bewegen, und wählen Sie aus, was Sie möchten. In diesen Fällen ist die Verwendung von Sprache für Sie möglicherweise viel schneller - und die Spracherkennung von Google ist im Allgemeinen sehr gut.

Auf Autosystemen, die Touch bieten - was jetzt die Mehrheit ist - können Sie stattdessen auf das Display drücken, um Android Auto zu steuern. Beim Nissan Qashqai schließen Sie beispielsweise einfach Ihr Telefon an und drücken dann auf das Display, um mit Android Auto zu interagieren.

Es ist auch erwähnenswert, dass Ihr Telefon gleichzeitig im Wesentlichen deaktiviert ist. Auf dem Display wird "Android Auto" angezeigt. Sie können wischen, um Benachrichtigungen anzuzeigen. Die Idee ist jedoch, dass Sie es im Auto in Ruhe lassen. Viele Autos haben jetzt einen USB-Anschluss in einer "Telefonzelle" in der Armlehne, so dass Sie ihn anschließen, den Deckel schließen und ihn dann nicht berühren können, während Sie im Auto sind.

Eines der attraktiven Dinge für Benutzer von Android Auto ist, dass Sie die Navigation und Karten von Google verwenden können. Je nachdem, welches Auto Sie haben und wie die Optionen angeordnet sind, können Sie Geld sparen, indem Sie Android Auto anstelle eines teuren Navigations-Upgrades Ihres Autoherstellers verwenden - sicherlich etwas, das Sie beim Kauf eines neuen Autos auf der Optionsliste abwägen sollten .

Das Fahrerlebnis von Google Maps ist sehr ähnlich, wenn Sie Ihr Android-Handy im Navigationsmodus haben. Es gibt Dinge wie Verkehr, alle Informationen, die Sie benötigen, aber die wahre Stärke besteht darin, Orte durch Suche zu finden. Dies ist oft viel besser als die Ergebnisse, die Sie mit einem speziellen Navigationsgerät in einem Auto erzielen - mit dem Vorteil, immer auf dem neuesten Stand zu sein Datum auch.

Im Jahr 2018 hat Google Waze in Android Auto aktiviert. Wenn Sie also lieber mit Waze fahren möchten, können Sie stattdessen im Waze-Mapping sitzen. Ja, es ist ein Unternehmen im Besitz von Google und es gibt eine große Parität zwischen den Erfahrungen von Waze und Google Maps (insbesondere bei der Suche nach Adressen), aber im Großen und Ganzen ist die unterhaltsame Benutzeroberfläche von Waze etwas interessanter als die von Google Maps.

Bei den meisten Autos wird Google Maps oder Waze auf dem Hauptdisplay in der Mitte des Autos angezeigt - es wird jedoch möglicherweise nicht auf das Fahrerdisplay übertragen. Einige eingebaute Auto-Navigationssysteme geben Ihnen Anweisungen in der Fahreranzeige, aber Android Auto ist noch nicht tief genug integriert, um dies zu tun.

Unterhaltung ist offensichtlich eines der großen Dinge, die Android Auto bietet. Obwohl dies kein großer Schritt gegenüber der Verwendung von Bluetooth-Audio ist, bedeutet dies, dass Sie in Android Auto eine schöne, übersichtliche Oberfläche sowie die Wahl des von Ihnen verwendeten Musikdienstes haben. Damit können Sie nicht nur Musik abspielen, die sich im Speicher Ihres Telefons befindet, sondern auch Apps abspielen, die Sie auf Ihrem Telefon haben.

Das ist das Wichtigste - Sie müssen die App auf Ihrem Telefon installiert haben, um darauf zugreifen zu können.

Wie zu erwarten, wird Googles eigene YouTube-Musik unterstützt. Wir vermuten jedoch, dass die meisten von Apps wie Spotify angezogen werden, die das Streaming und den Zugriff auf Wiedergabelisten und kürzlich abgespielte Titel sehr einfach ermöglichen. Es gibt eine breitere Unterstützung für Dienste wie BBC Sounds oder TuneIn, sodass Sie eine große Auswahl haben. Denken Sie daran, dass Sie diese Dienste streamen, sodass auch die Datenkosten berücksichtigt werden müssen.

Sie müssen zu keinem Zeitpunkt Ihr Telefon berühren, da das Überspringen von Lautstärke und Track mit den vorhandenen Bedienelementen des Fahrzeugs funktioniert.

Das Telefonieren ist vielleicht der am wenigsten revolutionäre Aspekt von Android Auto, da es durch vorhandene Bluetooth-Verbindungen in Autos so gut etabliert ist. Wenn Sie nichts in Ihrem Auto haben, dann sind Sie jetzt verbunden. Da Bluetooth-Telefonverbindungen bei den meisten Neuwagen Standard sind, benötigen Sie möglicherweise nie die Option von Android Auto.

Außer natürlich, dass alles auf Android-Art angezeigt wird, sodass es sich näher an Ihrem Telefon anfühlt als die Interpretation Ihres Autos. Bei vielen Autos erteilen Sie jedoch nach der Verbindung über Bluetooth die Berechtigung zum Zugriff auf Ihre Anruflisten, sodass Sie verpasste Anrufe genauso einfach zurückgeben oder Kontakte über das Auto finden können wie über Android Auto.

Natürlich erhalten Sie auch Nachrichtenbenachrichtigungen, die Ihnen vorgelesen werden können. Dies ist besser, als auf Ihr Telefon zu schauen und zu versuchen, während der Fahrt zu antworten.

Eines der attraktivsten Dinge an Android Auto ist, dass es von Ihrem Telefon und nicht vom Auto ausgeführt wird. Ja, der Grad der Integration in Ihr Auto mag unterschiedlich sein, aber da Telefone ziemlich schnell intelligenter als Autos werden, wird Android Auto immer besser.

Da Sie auf Apps von Ihrem Telefon zurückgreifen, verfügen Sie über die neuesten Funktionen, ohne auf die Aktualisierung Ihres Autos warten zu müssen. Dies ist ein weiterer unmittelbarer Vorteil. Der Nachteil ist, dass in einigen Fällen bei modernen Autos die Präsentation von Android Auto nicht so schick ist wie beim nativen System. Bei neueren Audis hat das native MMI-System beispielsweise schärfere Grafiken als bei Android Auto. Ja, das ist vielleicht nur eine Optimierung, die Google vornehmen muss, um die Ausgabeauflösung von Android Auto zu erhöhen, aber es ist etwas, auf das Sie achten müssen.

Wenn Sie ein Android-Benutzer sind, ist es sicherlich sinnvoll, Ihr Auto mit Android Auto zu spezifizieren, mit dem Potenzial, Ihr Auto intelligenter, persönlicher und vertrauter zu machen, und das alles mit sehr geringem Aufwand.

Schreiben von Chris Hall.