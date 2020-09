Far Cry geht VR, aber es gibt einen Haken

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während Ubisoft Forward wurde Far Cry VR: Dive Into Insanity angekündigt. Eine neue VR-Erfahrung im Far Cry-Universum, die irgendwann im Jahr 2021 veröffentlicht werden soll.

Das Spiel ist interessanterweise so eingestellt, dass die Spieler wieder zu Far Cry 3 zurückkehren .

Laut Ubisoft können mit Far Cry VR: Dive Into Insanity bis zu acht Spieler in die virtuelle Umgebung der Rook Islands eintauchen. Die Spieler werden von Vaas Montenegro gefangen genommen, dem sadistischen, psychopathischen Antagonisten aus dem Originalspiel. Sie müssen dann die Insel erkunden und kämpfen, um zu überleben.

Bisher klingt es ziemlich gut, nicht wahr? Nun, es gibt einen kleinen Haken. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Zero Latency entwickelt und soll an den Arcade-Erlebnisorten des Unternehmens und nicht bei Ihnen zu Hause gespielt werden.

Zero Latency verfügt über Virtual-Reality-Standorte mit 45 Standorten in 22 Ländern. Dennoch ist es im Jahr 2020, in dem soziale Distanzierung und Hygieneanliegen plötzlich sehr wichtig sind, unwahrscheinlich, dass die Menschen ausgehen wollen, um Spiele zu spielen.

Das Spiel wird jedoch erst 2021 erscheinen. Vielleicht ist Zero Latency also zuversichtlich, dass die Dinge bis dahin näher am Normalen liegen werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Menschen bereit sind, mit sieben anderen Personen in der Öffentlichkeit ein VR-Headset anzulegen. Trotzdem würden wir Rook Islands in VR gerne noch einmal besuchen.

Schreiben von Adrian Willings.