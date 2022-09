Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Muttergesellschaft von TikTok, ByteDance, hat eine VR-Tochtergesellschaft namens Pico, die sich darauf vorbereitet, ihr neues Headset zu enthüllen. Es hat sogar mitgeteilt, wann es ein Event abhalten wird. Das neue VR-Headset von Pico wird Gerüchten zufolge Pico 4 oder Pico Phoenix heißen und könnte in bis zu zwei Konfigurationen erhältlich sein.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Peking kündigte an, dass es am 22. September eine Online-Veranstaltung durchführen wird. "Wir können es kaum erwarten, Ihnen zu zeigen, was wir für Sie auf Lager haben", teilte Pico auf LinkedIn mit und kündigte eine "neue Produktankündigung" an und deutete sogar die Silhouette eines VR-Headsets an. Das Unternehmen verriet nur wenig mehr, aber in den letzten Wochen gab es Leaks, die auf ein baldiges Headset hindeuteten.

Es wird vermutet, dass zuerst ein Pro-Modell auf den Markt kommen wird. Es verfügt über Gesichts- und Augen-Tracking-Funktionen, läuft mit Android Q und wird von einem Qualcomm-Prozessor angetrieben, wie aus einem FCC-Antrag hervorgeht, der von Protocol entdeckt wurde. Es wird auch eine RGB-Kamera für Farbvideos enthalten, die Mixed-Reality-Erlebnisse ermöglicht. Das Headset soll auch kleiner sein als das bestehende Neo 3 von Pico. Zu den weiteren Gerüchten gehören ein Display mit höherer Auflösung und eine automatische Hardware-IPD-Anpassung. (Dies ermöglicht eine Anpassung an die Pupillendistanz für ein komfortableres Erlebnis, heißt es in einer Eingabe an die Bluetooth SIG).

Wenn man alles zusammenzählt, klingt das neue Pico-Headset - zumindest die Pro-Version - sehr ähnlich wie Metas kommendes Project Cambria-Headset, das im Oktober vorgestellt wird. Alles über dieses Headset können Sie hier nachlesen.

ByteDance machte seinen ersten Vorstoß in die VR durch die Übernahme von Pico - laut IDC der drittgrößte VR-Headset-Hersteller weltweit im ersten Quartal 2021 - im vergangenen Jahr für eine ungenannte Summe.

ByteDance war mit TikTok erfolgreich, aber die Übernahme von Pico war ein Vorstoß zur Diversifizierung seines Geschäfts. Zum Zeitpunkt der Übernahme sagte ByteDance in einer Erklärung, dass Picos "umfassendes Angebot an Software- und Hardware-Technologien sowie das Talent und die tiefgreifende Erfahrung des Teams sowohl unseren Einstieg in den VR-Bereich als auch unsere langfristigen Investitionen in diesen aufstrebenden Bereich unterstützen werden".

