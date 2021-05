Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Augmented Reality und Mode sind seit einiger Zeit Bettgenossen. Einzelhändler lassen Sie mit der Kamera Ihres Telefons von zu Hause aus mühelos Kleidung anprobieren, aber die Technologie hinter diesen Apps wird allzu oft von einfachen Filtern auf Snapchat in den Schatten gestellt.

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das Londoner Design Museum Snap als Partner für seine neue Ausstellung Sneakers Unboxed: From Studio to Street ausgewählt hat, die einen detaillierten Blick auf die Sneaker-Kultur und ihren enormen Boom in den letzten Jahrzehnten wirft.

Snap hat der Ausstellung dabei geholfen, einen vollständig von der KI entworfenen Sneaker zu entwickeln, den Besucher der Ausstellung oder Menschen zu Hause mit Snapchat anprobieren können. Ein Algorithmus für maschinelles Lernen wurde unter Verwendung von Tausenden von Bildern beliebter Turnschuhe trainiert und dann durch eine kleinere Runde hochwertiger Sneaker-Bilder verfeinert, um die Spreu vom Weizen zu trennen.

Die Ergebnisse würden in einem High-End-Geschäft nicht fehl am Platz aussehen, aber Sie werden sie dort nicht sehen, da sie vollständig virtuell sind. Sneaker 0, wie der Schuh kryptisch genannt wird, hat ein paar Farben, die Sie anprobieren können, obwohl das Standardgrau unser Favorit ist.

Die Ausstellung beginnt am 18. Mai in London. Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen derzeit möglicherweise nicht reisen können, geschweige denn nach London, ist es großartig, dass ein Stück davon von zu Hause aus genossen werden kann. Zu diesem Zweck finden Sie unten den Snap-Code für die Sneaker, falls Sie sie virtuell anziehen möchten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.