Samsung und Stanford arbeiten an einem 10.000PPI-Display

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung und die Stanford University haben die OLED-Technologie mit einer unglaublich hohen Pixeldichte entwickelt, um ein realistischeres Bild zu erzielen, insbesondere in der virtuellen Realität .

Diese neue ultrahochauflösende Anzeigetechnologie entstand tatsächlich, nachdem Forscher der Stanford University die Möglichkeit geprüft hatten, ultradünne Solarmodultechnologien zu entwickeln. Won-Jae Joo, ein Gastingenieur des Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), erkannte die potenzielle Anwendung dieser Solarpanel-Technologie über ihren ursprünglichen Verwendungszweck hinaus.

In Samsungs Vision könnten die Ideen verwendet werden, um eine neue OLED-Technologie mit Wellen im Nanomaßstab zu schaffen. Dies bedeutet, dass die Bildschirmtechnologie auf einer kleineren als der mikroskopischen Ebene verbessert werden könnte, wodurch es einfacher wird, einen Bildschirm mit viel höherer Pixeldichte zu erstellen, unabhängig von der Größe des Panels.

Das potenzielle Ergebnis davon sind Bildschirme mit wahnsinnig hoher Pixeldichte, die den Effekt des Bildschirmtür-Effekts in Virtual-Reality-Headsets beseitigen und ein nahezu fehlerfreies visuelles Erlebnis schaffen würden. Der Nachteil ist natürlich, dass diese Bildschirme viel mehr Rechenleistung benötigen würden, um die erforderlichen Pixel zu rendern, und daher kann es Jahre dauern, bis wir Zeuge davon werden.

Die Forscher haben jedoch bereits ein Proof-of-Concept-Display erstellt, und Samsung arbeitet mit der Technologie an einem Display in voller Größe. Die Zukunft ist also sicherlich pixelreich.

Schreiben von Adrian Willings.