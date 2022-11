Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

MAUI, HAWAII (Pocket-lint) - Qualcomm hat auf dem Snapdragon Summit die mobilePlattform Snapdragon 8 Gen 2 angekündigt, aber das war nicht der einzige neue Chipsatz, der vorgestellt wurde. Das Unternehmen stellte auch den Snapdragon AR2 Gen 1 vor, der von Grund auf speziell für Augmented Reality (AR) entwickelt wurde.

Qualcomm hofft, dass der AR2 Gen 1-Chipsatz es seinen Partnern ermöglicht, dünnere, schlankere AR-Brillen zu entwickeln, die man auch tatsächlich tragen möchte. Der Chipsatz ist bereits seit einiger Zeit in der Entwicklung und wurde für hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch in einem kleinen Formfaktor konzipiert, während er auch Unterstützung für Wi-Fi 7 bietet, was eine Weltneuheit für AR sein soll.

Während der Snapdragon Summit Keynote sagte Qualcomm, dass der AR2 Gen 1 Chip eine neue verteilte Verarbeitungsarchitektur mit einem AR-Prozessor und einem AR-Coprozessor nutzt, um den Stromverbrauch auf unter 1W zu senken. Dies sei ein "wichtiger Meilenstein" für die Entwicklung eleganterer AR-Brillen.

Niantic hat auf dem Snapdragon Summit die Entwicklung einer AR-Brille vorgestellt, die den AR2 Gen 1-Chipsatz verwenden wird. Das Design war noch nicht endgültig, aber es gab einen deutlichen Größenunterschied zwischen dem ursprünglichen Prototyp und dem neueren Modell mit dem neuen Chip.

Qualcomm enthüllte auch einige der anderen Partner, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet und die sich alle in unterschiedlichen Entwicklungsstadien für neue AR-Brillen befinden. Zu diesen Partnern gehören Lenovo, LG, Oppo, Pico, Sharp, TCL und Xiaomi.

Schreiben von Britta O'Boyle.