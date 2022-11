Vorbestellungen für PlayStation VR2 sind möglich, aber so einfach ist es nicht

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat die Vorbestellungen für die PlayStation VR2 in einer Handvoll Ländern eröffnet, aber es ist ein komplizierter Prozess, ein Exemplar in die Hände zu bekommen.

Spieler in Großbritannien, den USA, Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden können sich jetzt registrieren, um ihr neues PlayStation-Headset vorzubestellen. Und ja, du hast richtig gelesen.

Für die Vorbestellung brauchst du nicht nur ein PSN-Konto, sondern musst auch dein Interesse an der Vorbestellung des nächsten großen Wurfs in der Welt des VR-Gaming bekunden. Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass du tatsächlich ein Exemplar bekommst, aber Sony sagt, dass man sich mit dir in Verbindung setzen wird, wenn du ausgewählt wirst.

Diejenigen, die als würdig erachtet werden, eine PlayStation VR2 zu kaufen, können dann 529,99 £ / 549,99 $ / 599,99 € dafür ausgeben, obwohl alle, die das Spiel Horizon Call of the Mountain haben wollen, stattdessen ein Paket kaufen können. Alle, die sich registrieren, sollten auf die Anweisungen achten, wie sie ihre Bestellung abschließen können, sowie auf das Datum und die Uhrzeit, zu der sie dies tun können.

Wer hofft, ein paar dieser Dinger zu ergattern und eines davon gewinnbringend zu verkaufen, wird allerdings enttäuscht: "Aufgrund der begrenzten Stückzahlen und der hohen Nachfrage werden wir die Transaktionen auf eine PS VR2 pro PSN-ID und Haushalt beschränken", so Sony. Trotzdem wird das wohl kaum verhindern, dass die Dinger irgendwann mit riesigen Aufschlägen bei eBay landen.

Sony ist entweder davon überzeugt, dass die PlayStation VR2 sehr beliebt sein wird, oder es ist nicht davon überzeugt, dass seine Produktionskapazitäten ausreichen. Wie dem auch sei, viel Glück mit der Vorbestellung. Es klingt, als könnten Sie es brauchen.

Spieler im Vereinigten Königreich können sich jetzt registrieren. Käufer in den Vereinigten Staaten können dies auch hier tun.

Schreiben von Oliver Haslam.