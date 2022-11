Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat bestätigt, dass die PlayStation VR 2 am 22. Februar 2023 in einer Reihe von Ländern in den Handel kommen wird. Aber es wird mehr kosten als eine PS5.

Die Ankündigung bedeutet, dass das neueste Headset von Sony nur noch wenige Monate entfernt ist, aber damit enden die guten Nachrichten auch schon. Laut Sony wird das Hauptgerät 549,99 Euro kosten, wenn es in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien und einer Reihe anderer Länder in den Handel kommt.

Dafür erhältst du ein PS VR2-Headset sowie die PS VR2-Sense-Controller, während ein Paar Stereo-Kopfhörer ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist. Wer mehr Geld ausgeben möchte, kann Horizon Call of the Mountain auch in digitaler Form erhalten - das treffend benannte PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain-Bundle wird $599,99 / €649,99 / £569,99 kosten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Sony hat außerdem die PlayStation VR2 Sense-Controller-Ladestation angekündigt, die 49,99 € / £39,99 € / $49,99 kostet. Damit lässt sich der Controller aufladen, ohne dass etwas an die PS5-Konsole angeschlossen werden muss. Laut Sony soll so sichergestellt werden, dass ein freier USB-Anschluss nicht belegt wird.

Darüber hinaus ist alles ziemlich genau so, wie wir es bereits wussten. PlayStation VR 2 wird mit 4000 x 2040 HDR-Videos (2000 x 2040 pro Auge) ausgestattet sein, und auch die neuen Controller versprechen dank ihrer Rumble-Unterstützung einiges. Das Headset verfügt über vier Kameras für Tracking-Zwecke, und das ganze Ding vibriert auch noch für eine gute Maßnahme.

Schreiben von Oliver Haslam. Bearbeiten von Rik Henderson.