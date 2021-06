Veröffentlichungsdatum von Sony PSVR 2 durchgesickert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das nächste PlayStation VR-Headset von Sony wird pünktlich zur Weihnachtszeit 2022 veröffentlicht, heißt es in einem neuen Bericht.

Die PSVR 2 (wie wir sie nennen) funktioniert ausschließlich aufPS5 und verfügt über viele erweiterte Funktionen. Dazu gehören OLED-Displays von Samsung , heißt es.

Bloomberg hat einen Artikel über den LCD-Panel-Hersteller Japan Display Inc veröffentlicht, der hofft, dass VR-Headset-Hersteller dank hoher Auflösungen zu vernünftigen Kosten weit verbreitet sind. In der Story wird jedoch auch enthüllt, dass sich Sony stattdessen für Samsung Display OLED-Panels entschieden hat.

"Leute mit Sachverstand" behaupten auch, das Headset werde "in der Urlaubszeit im nächsten Jahr" erscheinen.

Dies ist nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen. Als er über mögliche Veröffentlichungstermine sprach, sagte Hideaki Nishino, Senior Vice President of Platform Planning von Sony Interactive Entertainment, nur, dass das neue PSVR-Modell in diesem Jahr nicht veröffentlicht werden würde: „Es gibt noch viel Entwicklung für unser neues VR-System, also hat es gewonnen nicht im Jahr 2021 starten." Nächstes Jahr ist Freiwild.

Wir haben bereits einige offizielle Elemente zu PSVR 2 gesehen. Die Controller wurden Mitte März enthüllt.

Sie sehen den von Oculus verwendeten Wrap-Around-Geräten ähnlich, verfügen aber über haptisches Feedback und adaptive Trigger wie der PS5 DualSense-Controller.

Wenn Sie mehr über PSVR 2 erfahren möchten, sehen Sie sich hier unsere Zusammenfassung an: Sony PSVR 2 für PS5 Erscheinungsdatum, Gerüchte und alles, was Sie wissen müssen .

Schreiben von Rik Henderson.