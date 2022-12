Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Eine neue Version von Sonys Virtual-Reality-Headset PSVR ist auf dem Weg, und dieses Mal ist es für die PS5.

Die Playstation VR2 wurde zum ersten Mal Anfang 2021 offiziell vorgestellt und ist seitdem vollständig ausgearbeitet worden, einschließlich der Spezifikationen, eines Veröffentlichungsdatums und des Preises.

Es kann sogar schon jetzt vorbestellt werden. Hier ist also alles, was Sie wissen müssen.

Was ist PlayStation VR2?

Das erste PSVR-Headset wurde 2016 für PlayStation 4 veröffentlicht. Es wurde einmal aufgerüstet (um HDR-Passthrough zur separaten Prozessorbox hinzuzufügen) und die PS4 Pro führte höhere Auflösungen/Bildraten ein, aber es behielt weitgehend das gleiche Design und die gleichen Fähigkeiten. Es arbeitet mit Lichtsensoren, die von einer externen PlayStation-Kamera gelesen werden, sowohl vom Headset selbst als auch von separaten Move-Controllern.

PlayStation VR2 ist ein ganz anderes Kaliber - vor allem, weil die Steuerung komplett überarbeitet wurde. Auch das Design erinnert mehr an die PlayStation 5, obwohl einige Elemente wie die Kopfstütze und der hintere Gurt erhalten geblieben sind.

Im Laufe des letzten Jahres hat Sony viele seiner Funktionen und Spezifikationen bekannt gegeben, so dass wir ein immer umfassenderes Bild davon haben, wie das Headset funktionieren wird.

Sie wird über USB-C an eine PS5-Konsole angeschlossen und benötigt dieses Mal keine externe Verarbeitungsbox.

Erscheinungsdatum von PlayStation VR2

Erscheint am 22. Februar 2023 im Handel

Vorbestellungen jetzt möglich

Das PlayStation VR2-Headset wird ab dem 22. Februar 2023 erhältlich sein. Vorbestellungen werden auf playstation.com entgegengenommen.

Zunächst wurden sie nur auf Einladung angeboten, aber jetzt kann jeder die PSVR2 vorbestellen.

PlayStation VR2 Preis

Die PSVR2 kostet $549,99 / €599,99 / £529,99 und beinhaltet die Sense-Controller (die erste PSVR wurde ursprünglich ohne Move-Controller ausgeliefert, da stattdessen das DualShock-Gamepad verwendet werden konnte).

Ein Paar Stereo-Kopfhörer wird ebenfalls in der Verpackung enthalten sein.

Ein Bundle mit Horizon Call of the Mountain (siehe unten) wird zum Preis von $599,99 / €649,99 / £569,99 erhältlich sein.

Eine Sense-Controller-Ladestation wird separat für $49,99 / €49,99 / £39,99 erhältlich sein.

PSVR2-Spezifikationen

OLED-Display-Verfahren

2000 x 2040 Panel-Auflösung pro Auge

90Hz, 120Hz Bildwiederholfrequenz

Einstellbare Linsen

Ungefähres 110-Grad-Sichtfeld

4 Kameras für Headset- und Controller-Tracking

Interne IR-Kamera für die Augenverfolgung pro Auge

Vibration am Headset

USB-C-Konnektivität

Eingebautes Mikrofon, 3,5-mm-Buchse für Stereo-Headset

Sony bestätigte die offiziellen Spezifikationen während der CES 2022 im Januar. Es wurde auch enthüllt, dass es eine Reihe von interessanten Funktionen geben wird.

Die Kameras des Headsets werden dieses Mal die Controller verfolgen, anstatt eine zusätzliche Kamera oder einen Sensor zu verwenden. Es wird auch "sensorische Funktionen" geben, die in das Headset selbst eingebaut sind, einschließlich Eye-Tracking, Headset-Feedback und 3D-Audio.

PSVR2-Funktionen

Einige der Software-Funktionen des Headsets wurden in einem PlayStation-Blog-Beitrag im Juli 2022 ausführlich beschrieben. Dazu gehörten auch Details zum Benutzererlebnis.

Sony Interactive Entertainment

Durchsichtige Ansicht

Die Möglichkeit, die Umgebung zu sehen, ohne das Headset abzunehmen, wird über eine Taste am Headset oder in den Pop-up-Einstellungen ausgewählt werden können. Dies nutzt die Kameras an der Außenseite der PSVR2 und hilft Ihnen, Controller und Ähnliches zu finden.

Sich selbst übertragen

Wenn du außerdem eine externe PS5 HD-Kamera hast, kannst du Videos von dir selbst zu Streaming-Zwecken über das Spielmaterial legen.

Anpassen des Spielbereichs

Es wird einfach sein, den Spielbereich anzupassen. Das Headset scannt zunächst die Umgebung, um Sie zu warnen, wenn Sie einem Objekt oder einer Wand zu nahe kommen, aber Sie können den zugewiesenen Bereich mit den Sense-Controllern fein abstimmen.

VR-Modus und Cinematic-Modus

Es stehen zwei verschiedene Videomodi zur Auswahl - der VR-Modus, der Spiele in bis zu 4.000 x 2040 Pixeln (2.000 x 2040 pro Auge), HDR und 120 Hz wiedergibt, oder der Cinematic-Modus für die Medienwiedergabe in Ihrem eigenen privaten, virtuellen Kinoerlebnis. Dies wird in 1080p HDR dargestellt.

PSVR2 Sense-Steuerung

Geringe Latenz

Sechsachsiges Bewegungssensorsystem

Kapazitive Berührungserkennung

Adaptive Auslöser

Haptische Rückmeldung

USB-C zum Aufladen

Bluetooth 5.1

Das neue Headset wird mit einem neuen Sense-Controller ausgeliefert, der ohne die Move-Controller auskommt, die beim Original verwendet wurden.

Die neuen VR-Controller, dieerstmals Mitte März 2021 enthüllt wurden, sehen ähnlich aus wie die Pendants von Oculus und Valve. Es wird adaptive Auslöser und haptisches Feedback geben, genau wie bei der PS5 DualSense.

Jeder Controller wird über einen adaptiven Auslöser verfügen, wobei die Entwickler die Empfindlichkeit je nach Aktion im Spiel anpassen können. Haptisches Feedback wird dem Benutzer ein besseres Gefühl für das Gelände oder die Audioeffekte vermitteln.

Ein großer Vorteil ist, dass diese Controller von dem neuen Headset und nicht von einer herkömmlichen Kamera verfolgt werden. Dies sollte ihnen eine viel bessere Kontrolle, weniger Latenz und die Möglichkeit geben, ohne Angst vor einer Beeinträchtigung der Signale durch das Umgebungslicht zu spielen.

PSVR2-Trailer

Ein im September 2022 veröffentlichter Trailer enthüllte eine Reihe von zusätzlichen Funktionen für das Headset und die Sense-Controller. Dazu gehören Foveated Rendering und Force-Feedback-Effekte im Kopfband.

Sie können ihn sich unten ansehen.

PlayStation VR2-Spiele

Seit der Vorstellung des Headsets wurde eine Reihe von Spielen angekündigt. Hier sind einige der Highlights, die Sie erwarten können.

Horizon Call of the Mountain

Guerilla hat sich mit Firesprite Games zusammengetan, um ein eigenes Virtual-Reality-Spiel im Horizon-RPG-Universum für PSVR2 zu entwickeln. Es wird als "brandneues Abenteuer" beschrieben und wurde speziell für das neue Headset entwickelt.

Wie bei der PSVR2 selbst haben wir noch kein Veröffentlichungsdatum, obwohl es einen Teaser-Trailer gibt (siehe oben).

Star Wars: Geschichten vom Rande der Galaxis - Enhanced Edition

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition wurde erstmals im September während eines PlayStation State of Play-Livestreams gezeigt und ist eine verbesserte Version des Action-Adventures, das 2020 für Meta Quest 2 erscheint.

Resident Evil Dorf

Das neueste Resident Evil-Spiel wird vollständig auf der PSVR2 spielbar sein. Es ist das Spiel, das für öffentliche Demos des neuen Headsets während der Tokyo Game Show 2022 verwendet wurde.

Capcom wird die VR-Version als kostenlosen Download zur Verfügung stellen. Es wird eines der Launch-Spiele sein.

Demeo

Auf der State of Play im September wird auch Demeo vorgestellt, ein Tabletop-Rollenspiel, das Sie aus nächster Nähe betrachten können.

No Man's Sky

Es ist wahrscheinlich kein Schock, dass es eine PSVR2-Version von No Man's Sky geben wird.

Firewall Ultra

Die Firewall-Franchise kommt mit dem brandneuen Firewall Ultra auf das Next-Gen-Headset. Es wird PVP- und PVE-Multiplayer-Action bieten.

The Walking Dead: Heilige und Sünder, Kapitel 2

The Walking Dead auf PSVR2, was will man mehr?

Unter uns VR

Die VR-Version von Among Us, die bereits für Meta Quest 2 angekündigt wurde, wird Berichten zufolge auch für PlayStation VR2 erscheinen.

Half-Life: Alyx

Bisher gibt es nur Gerüchte, aber wir sind sicher, dass eine PSVR2-Version des Oculus Rift- und HTC Vive-Hits Half-Life: Alyx, sehr willkommen sein wird. Eine "vertrauenswürdige Quelle" verriet TheLeak, dass Sony die Rechte für eine Veröffentlichung auf seinem neuen Headset im Jahr 2023 erworben hat.

Werden originale PlayStation VR-Spiele mit PSVR2 kompatibel sein?

Leider hat Sony bestätigt, dass die PlayStation VR2 nicht mit Spielen abwärtskompatibel sein wird, die für die ursprüngliche PSVR oder den Second-Gen-Ersatz entwickelt wurden. Grundsätzlich, wenn die Spiele auf PlayStation 4 funktionieren, werden sie nicht mit PSVR2 funktionieren.

Schreiben von Rik Henderson.