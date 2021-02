PlayStation bestätigt, dass neue PSVR für PS5 verfügbar sind

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony hat eine nette kleine Überraschung hinterlassen, indem es den Verdacht bestätigte, dass irgendwann eine neue Version seines PSVR-Systems für PlayStation 5-Benutzer verfügbar sein wird.

Im Moment gibt es einen ziemlich spärlichen Blog-Beitrag, in dem die Neuigkeiten detailliert beschrieben werden, aber es gibt einige ausgewählte Informationen, die man verdauen kann. Es wurde von Hideaki Nishino, Senior Vice President für Plattformplanung und -management bei PlayStation, verfasst.

Die wichtigste Information ist, dass das neue Headset 2021 nicht auf den Markt kommen wird - es gibt einfach zu viel Entwicklung, um darauf zu hoffen. Für einen Starttermin im Jahr 2022 bleibt die Tür jedoch weit offen.

Das neue Headset wird anscheinend vom ersten Mal an so ziemlich alles aufrüsten, insbesondere Auflösung, Sichtfeld und Tracking-Genauigkeit. Die gute Nachricht ist außerdem, dass Sony die Dinge auf ein einziges Kabel reduziert, das Sie mit Ihrer PS5 verbindet, anstatt das mühsamere Setup, das die aktuelle Version verwendet.

Es wird anscheinend auch einen brandneuen Controller geben, der so klingt, als könnte er mit dem haptischen Feedback des DualSense übereinstimmen, um sicherzustellen, dass die Spiele so beeindruckend sind wie auf der Basis-PS5. All dies sollte bequemer zu tragen und zu verwenden sein, was vielversprechend klingt.

Wir werden gespannt auf die bevorstehenden Einblicke in das Design des neuen Headsets und Controllers sein, aber im Moment gibt es nicht viel zu tun.

Natürlich kann in der Zwischenzeit jeder mit der vorhandenen PSVR und einer PS5 einen kostenlosen Adapter von Sony erhalten, mit dem er in VR weiter spielen kann - das geht nirgendwo hin.

Schreiben von Max Freeman-Mills.