Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wer möchte sich nicht in einer virtuellen Welt verstecken, die darauf basiert, wie die reale gerade ist? Nun, es sieht so aus, als würde Sony an seinem PlayStation VR 2-Gerät arbeiten, mit haptischem Feedback und vielem mehr.

Letsgodigital berichtet über eine am 24. November 2020 erteilte Erteilung des US-Patent- und Markenamtes, wonach das PSVR 2 druckempfindliche Bereiche aufweisen soll, um sicherzustellen, dass die Passform korrekt ist, und rät dann einen Träger, wenn dies nicht der Fall ist.

Dieses Setup soll sowohl haptisches Feedback als auch farbige LED-Leuchten verwenden, um dies zu unterstützen. Wir können uns jedoch nicht vorstellen, dass eine erhebliche Menge an haptischem Feedback - wie das Potenzial des DualSense-Controllers der PS5 - für ein am Kopf montiertes Produkt geeignet wäre.

Was können Sie sonst noch von der PSVR der zweiten Generation erwarten? Es wird angenommen, dass es leichter und möglicherweise teurer ist. Das könnte es schwierig machen, es zu verkaufen - es sei denn, es gibt einen Killer-Erstanbieter-Titel, der Sie wirklich anlockt. Etwas in der Größenordnung von Half Life: Alyx wird benötigt, um dieses zukünftige Virtual-Reality-Produkt wirklich voranzutreiben.

Kannst du nicht warten? Die aktuelle PSVR , die für die PS4 entwickelt wurde, ist jetzt mithilfe eines Kameraadapters mit der PS5 kompatibel. Wenn Sie also das Glück haben, bereits die nächste Generation zu sein, gibt es vorerst einen Weg, in eine andere Welt zu entkommen.

Schreiben von Mike Lowe.