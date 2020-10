Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist fair zu sagen, dass VR seit einiger Zeit gleich um die Ecke von einer großen Pause ist - wir haben es verdammt viel mehr als die meisten Leute benutzt und konnten einige der wirklich intensiven und neu entdeckten Eintauchungen erleben kann nicht nur zum Spielen, sondern auch zu Medien in größerem Umfang bringen.

Unabhängig davon, ob es sich um den Einstiegspreis handelt oder um die sich ständig weiterentwickelnde Technologie, die ihn überhaupt antreibt, gewöhnen wir uns ziemlich daran, von Vorgesetzten in VR-zentrierten Entwicklern zu hören, dass das nächste große Ding fast da ist. und diese VR wird bald einen Durchbruch haben.

Das Neueste kommt von PlayStation-Chef Jim Ryan, der mit der Washington Post spricht und bestätigt, dass die gemunkelte PS5-Version von PlayStation VR nicht unmittelbar bevorsteht und erst in ein paar Jahren erscheinen wird. Dies erklärt, warum Sony den Adapterweg für bestehende PSVR-Besitzer für Spiele der nächsten Generation beschreitet.

Er bestätigt jedoch, dass irgendwann ein Upgrade erfolgen wird und sagt: "Ich denke, wir sind mehr als ein paar Minuten von der Zukunft von VR entfernt. PlayStation glaubt an VR. Sony glaubt an VR, und wir glauben definitiv irgendwann in der Zukunft." , VR wird eine bedeutende Komponente der interaktiven Unterhaltung darstellen. " Das ist eine interessante Formulierung aus einem Unternehmen, das seit Jahren ein VR-Headset unter genau dieser Prämisse verkauft.

Trotzdem ist die Hardware hinter der ursprünglichen PSVR immer noch solide, und mit der zusätzlichen Leistungsfähigkeit der PS5 könnte sie in den nächsten ein oder zwei Jahren in Bezug auf Weltdetails und Wiedergabetreue noch einige ziemlich transformierende Spiele auf das Headset bringen.

Das vollständige Interview enthält viele weitere interessante Details, darunter Details zur chaotischen Vorbestellungsphase der PS5 (die weitgehend auf die fast verrückte Nachfrage zurückzuführen ist) und einige sanfte Kommentare zur Art des Ansatzes von Microsoft beim Kauf von Bethesda.

Schreiben von Max Freeman-Mills.