Wie Sie die Pimax Crystal-Einführungsveranstaltung verfolgen können

(Pocket-lint) - Pimax veranstaltet ein Event, um sein Pimax Crystal-Headset vorzustellen und es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Das Pimax Crystal wurde ursprünglich im Juni 2022 enthüllt, wird aber jetzt ausführlicher vorgestellt und ist für ein breiteres Publikum verfügbar. Wenn Sie sich also für die Zukunft der VR von Pimax interessieren, sollten Sie sich das Pimax Crystal-Event ansehen.

Wann findet die Pimax Crystal-Veranstaltung statt?

Die Pimax Crystal-Einführungsveranstaltung findet am 1. November 2022 zu den folgenden Zeiten statt:

Kalifornien - 17 Uhr EST

New York - 20 Uhr EDT

London - Mitternacht GMT (2. November)

Berlin - 1 Uhr MEZ (2. November)

Japan - 9 Uhr morgens (2. November)

Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, können Sie auf die Pimax-Website gehen und den Termin zu Ihrem Kalender hinzufügen.

Die Veranstaltung findet auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pimax statt.

Pimax plant, den Zuschauern während der Veranstaltung eine Vielzahl zusätzlicher Informationen" über das Pimax Crystal sowie eine besondere Ankündigung" über das Headset zu geben.

Was wir über das Pimax Crystal VR-Headset wissen

Das Pimax Crystal ist ein VR-Headset für Enthusiasten mit entsprechenden technischen Daten. Dazu gehören die QLED- und Mini-LED-Bildschirmtechnologie mit einer Auflösung von 2.880 × 2.880 Pixeln pro Auge und 42PPD (Pixels Per Degree). Es verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 160 Hz und ein diagonales Sichtfeld von 120 Grad mit 42PPD oder 140 Grad mit 35PPD.

Dieses Headset verfügt über wirklich ambitionierte Funktionen, darunter integrierte Qualcomm XR2-Hardware, eine Dual-Prozessor-Engine für verbesserte Leistung, integriertes Tobii Eye-Tracking, automatische IPD-Anpassung und ein WiGig Wi-Fi 6E-Funkmodul für verzögerungsfreie drahtlose VR.

Pimax sagt, dass die Pimax Crystal ein "Niveau an Schärfe bietet, das bisher in bestehenden VR-Geräten nicht zu sehen war". Es soll mit dem Ultra-Enthusiast Aero-Headset von Varjo konkurrieren und gleichzeitig günstiger sein als das Pimax 12K QLED.

Pimax Crystal Spezifikationen

Die aktuellen Spezifikationen des Pimax Crystal umfassen Folgendes:

Display 2.880 × 2.880 (8,3MP) pro Auge, QLED + Mini-LED (1x), HDR

Bildwiederholfrequenz 160Hz

Linsen Asphärisch (Glas)

Sichtfeld (behauptet) 120° oder 140 diagonal (je nach Objektivkonfiguration)

Prozessor Snapdragon XR2

Drahtloses Wi-Fi 6E, optionales 60GHz Add-on

Akkulaufzeit Unbekannt (6.000mAh)

Optische Einstellungen IPD (automatischer Motorantrieb), Augenentfernung (12-20 mm), Dioptrien (0-7)

IPD-Einstellbereich 58-72 mm

Anschlüsse DisplayPort

Tracking Inside-out (keine externen Beacons), optionales SteamVR Tracking Add-on

Integrierte Kameras 4x Kopf/Hand/Controller-Tracking, 2x Eye-Tracking

Eingang Inklusive Controller mit Headset-Tracking, optional kompatibel mit SteamVR-Tracking-Controllern

Audio In-Kopfbügel-Lautsprecher, optionale Off-Ear-Lautsprecher

Was ist VR 3.0?

Neben dem Pimax Crystal-Headset konzentriert sich Pimax auch auf VR 3.0. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich dabei um eine Reihe von technischen Standards der nächsten Generation", die zu einer Immersion führen sollen, die Sie vergessen lässt, dass Sie sich in der virtuellen Welt befinden.

Diese Standards bestehen aus drei Teilen:

Visuelle Immersion (Natürlichkeit)

Kognitive Immersion (Selbsterkenntnis)

Physische Immersion (Freiheit)

Die visuelle Immersion beruht auf einer so guten visuellen Darstellung, dass Sie nicht zwischen der realen und der virtuellen Welt unterscheiden können.

Bei der kognitiven Immersion tauchen Sie dank Dingen wie Eye-Tracking und Mimik-Tracking, die zusammen mit optionalem Lippen- und Körper-Tracking in die VR übersetzt werden, noch tiefer in die VR ein. Dies führt zu einer "realistischeren" Erfahrung mit natürlichen Interaktionen, die die klare Klarheit des Spiels ergänzen.

Die physische Immersion bringt die Freiheit mit sich, nicht an einen PC gebunden zu sein. Obwohl Sie den Pimax Crystal für ein optimales Erlebnis an einen PC anschließen können, ist es auch möglich, ihn im Standalone-VR-Modus zu verwenden. Dann können Sie die kabellose Freiheit und die damit einhergehende Immersion genießen, um VR-Spiele, Filme und vieles mehr überall in Ihrem Zuhause zu erleben.

Pimax wird während des Pimax Crystal Launch Events, aber auch während des Pimax Frontier Events am 9. November 2022 mehr über VR 3.0 erzählen.

Schreiben von Adrian Willings.