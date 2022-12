Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Oppos jährliche Inno Day-Präsentation zeigt traditionell einige interessante technische Konzepte und Geräte, an denen das Unternehmen arbeitet, und das war auch dieses Jahr nicht anders.

Das chinesische Unternehmen hat drei Produkte angekündigt, darunter eine Fortsetzung seines AR-Brillenkonzepts, das erstmals 2021 vorgestellt wurde.

Bei der Oppo Air Glass 2 handelt es sich diesmal um eine echte Brille - und nicht nur um einen Aufsatz wie bei der Air Glass. Sie wiegt nur 38 g und verfügt über ein Heads-up-Display, das auf der markeneigenen "SRG-Diffraktions-Wellenleiterlinse aus Harz" erscheint.

Die Brille wird in der Lage sein, Anrufe zu tätigen, Navigationsinformationen anzubieten und Sprachen in Echtzeit zu übersetzen. Sie kann auch Sprache in Text umwandeln, um Menschen mit Hörproblemen zu helfen, und unterstützt Sehkorrekturlinsen, so dass sie täglich getragen werden kann.

Für Air Glass 2 gibt es noch keine Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit.

Während der Präsentation wurde auch der zweite hauseigene Chipsatz von Oppo angekündigt, der MariSilicon Y.

Dieser Chip, der auf den zuvor vorgestellten Imaging-Prozessor MariSilicon X folgt, ist für die Bluetooth-Audioverarbeitung bestimmt. Oppo behauptet, dass er bis zu 24-bit/192kHz verlustfreie Audiosignale drahtlos übertragen kann, da er im Vergleich zu anderen BT-Chipsätzen eine größere Bandbreite unterstützt.

Und schließlich kündigte das Unternehmen seinen OHealth H1 Gesundheitsmonitor an - ein eiförmiges Tracking-Gerät, das viele verschiedene Funktionen erfüllt. Es verfügt über Sensoren zur Überwachung des Sauerstoffgehalts im Blut, des EKGs, der Herzfrequenz, der Körpertemperatur, des Schlafverhaltens und sogar der Herz- und Lungenauskultation.

Es kann Daten mit Ärzten austauschen und ist für den Gebrauch in der Familie gedacht.

Wie immer gibt es noch keinen Termin für die Veröffentlichung der auf dem Inno Day angekündigten Produkte. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr wissen.

Schreiben von Rik Henderson.