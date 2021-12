Oppos Air Glass ist ein Heads-Up-Display für Ihr tägliches Leben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während andere Unternehmen an Augmented-Reality- Datenbrillen und -Headsets arbeiten, hat Oppo stattdessen ein "Assisted Reality"-Display entwickelt.

Oppo Air Glass ist ein leichtes Display im Monokel-Stil, das für individuelle Brillenfassungen entwickelt wurde und dem Benutzer eine einfache Sicht auf hilfreiche Informationen bietet, die vor seine Augen projiziert werden. Geliefert in einem leichten, minimalistischen Design.

Oppo geht davon aus, dass dieses intelligente Display das Leben der Benutzer viel einfacher machen wird, da Informationen auf einen Blick angezeigt werden, wenn Sie sie am dringendsten benötigen. Stellen Sie sich vor, Ihr Kalender wird projiziert und auf einen Blick sichtbar oder die Radrouten klar sichtbar, ohne den Blick von der Straße abzuwenden.

Oppo Air Glass wird mit einem offenen SDK geliefert, damit Entwickler in Zukunft Verwendungen dafür erstellen können, aber einige sehr praktische Anwendungsfälle enthalten könnten. Eine davon ist eine Übersetzungsfunktion, bei der zwei gepaarte Oppo Air Glass-Displays die Muttersprache übersetzen und die Übersetzung für Benutzer anzeigen können. Stellen Sie sich zwei Menschen vor, die verschiedene Sprachen sprechen und sehen, was der andere sagt, ohne den Augenkontakt zu unterbrechen.

Eine weitere nützliche Anwendung, die uns optisch gefällt, ist eine Transkriptionsfunktion, mit der Sie das Oppo Air Glass wie einen Teleprompter verwenden können. Perfekt für Präsentationen, ohne den Blick vom Publikum oder der Kamera abzuwenden.

Oppo Air Glass verwendet einen Mikroprojektor mit einem Mikro-LED-System, das eine Helligkeit von bis zu 3 Millionen Nits projizieren kann. Es ist mit einem fünfteiligen Linsendesign zusammen mit zwei Saphirglasteilen ausgestattet, um sicherzustellen, dass es kratzfest ist und dem täglichen Gebrauch standhält.

Oppo Air Glass ist standardmäßig mit verschiedenen Apps ausgestattet, darunter Wetter, Kalender, Übersetzung und Navigation, aber in Zukunft werden weitere hinzukommen.

Angetrieben von Qualcomms Snapdragon Wear 4100- Plattform ist es per Gesten, Sprachsteuerung oder über eine App auf Ihrem Telefon oder der Oppo Watch steuerbar. Oppo sagt, dass Oppo Glass in der Lage ist, Kopfbewegungen zu erkennen – so kann beispielsweise das Nicken oder Schütteln des Kopfes verwendet werden, um Benachrichtigungen zu öffnen und zu schließen.

Leider hat Air Glass nur drei Stunden Akkulaufzeit, wird aber mit einer praktischen Ladestation geliefert.

Oppo Air Glass wird zuerst in China auf den Markt kommen, aber das Unternehmen sagt, dass es auch andere Regionen erreichen könnte. Es wird mit zwei verschiedenen Rahmentypen erhältlich sein - Halbrahmen und Vollrahmen, um den meisten Benutzern mit schwarzen und silbernen Modellen gerecht zu werden.