Xbox Cloud Gaming kommt zu deinem Meta Quest 2

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Meta hat bestätigt, dass es mit Microsoft zusammenarbeitet, um Xbox Cloud Gaming auf ein Meta Quest 2 in deiner Nähe zu bringen, obwohl es noch nicht sagt, wann.

Die Nachricht kam im Rahmen einer Reihe von Meta Quest-Ankündigungen, zu denen auch das Meta Quest Pro gehört, aber für die Spieler geht es vor allem um die Xbox-Integration.

Meta hält sich zwar noch sehr bedeckt, was den Zeitplan für die Veröffentlichung angeht, aber eines wissen wir schon: Sie werden Ihren Xbox-Controller an das Quest 2 anschließen und Spiele auf dem riesigen virtuellen Bildschirm des Quests spielen können.

Wir wissen auch, dass Sie ein Game Pass Ultimate-Abonnement benötigen, damit das funktioniert. Und obwohl Sie Cloud-basierte Xbox-Spiele in VR spielen werden, werden Sie nicht wirklich VR-Versionen dieser Spiele spielen. Sie sind zweidimensional, so als ob Sie auf Ihrem Fernseher spielen würden. Dennoch ist es eine beeindruckende Idee, die wir erst in der Praxis sehen müssen, um sie beurteilen zu können.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Was den Zeitplan angeht, so ist das im Moment noch eine Frage der Zeit. Meta sagt, dass es noch nicht bereit ist, bekannt zu geben, wann Xbox Cloud Gaming über den Meta Store verfügbar sein wird, aber dass es hofft, eher früher als später mehr Informationen mit Spielern und Meta Quest 2-Besitzern teilen zu können.

Xbox Cloud Gaming war auch nicht die einzige Gaming-Neuigkeit, die angekündigt wurde. Spezielle Versionen von Among Us, Marvel's Iron Man VR und anderen Spielen werden ebenfalls zu gegebener Zeit in den Meta Quest Store kommen. Sie können sogar schon jetzt mit Ihrem Meta Quest 2 alle Verdächtigen spielen.

Schreiben von Oliver Haslam. Bearbeiten von Rik Henderson.